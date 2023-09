Bonaerenses 2023: ganadores disciplinas culturales en etapa regional

1 septiembre, 2023

La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos, informó este viernees los ganadores de las disciplinas culturales correspondiente a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2023, que se disputó en el día de ayer en la localidad vecina de Adolfo Gonzáles Chaves.

Éstos son:

• Objeto tridimensional: Lucas Esteban Banegas

• Artes plásticas Pintura sub 18: Leila Palasi

• Freestyle rap sub 15. Axel Mateo Toro

• Freestyle rap sub 18: Román Castro

• Stand Up juveniles: Maren Lebek

• Video Minuto: Antonella Montaña

• Fotografía Juveniles: Martina Lavarini

• Fotografía Universitarios: Rosana Greco

Desde la Dirección felicitaron todos los competidores por haber participado y especialmente a los ganadores, quienes disputarán la final en la ciudad de Mar del Plata en los próximos días.

