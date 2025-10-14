Bonaerenses: Chaves obtuvo tres medallas en el primer día de los Juegos

14 octubre, 2025 0

La delegación chavense tuvo un gran comienzo en la etapa final de los Juegos Bonaerenses, alcanzando tres podios en distintas disciplinas deportivas.

En el primer día de competencia de la instancia final de los Juegos Bonaerenses, Analía Rodríguez consiguió la medalla de plata en natación, mientras que Ramiro Guerrero alcanzó el tercer puesto en Taekwondo ITF. A su vez, Luisana Atairo se subió al podio con la medalla de bronce en salto en largo.

El desempeño de los representantes chavenses reflejó el esfuerzo y la dedicación de cada deportista, así como el trabajo de los profesores y entrenadores que acompañan la delegación.

Las competencias continuarán durante la semana, con la participación de los atletas locales en más disciplinas deportivas y actividades culturales a lo largo del día.

