Bonaerenses: Cuatro medallas: 2 de Oro y 2 de Plata en Natación PCD

15 octubre, 2025

En la segunda jornada de las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata llegó el Oro a la delegación tresarroyense: Santino Lebrún y Ayelén Daria, ambos en natación PCD, 50 metros mariposa.

También lograron preseas de Plata Rosario Martínez Burón y Milagros Llanos, en 50 metros libres.

Otros resultados

Básquet 3×3 femenino Sub 16: Tres Arroyos 9 – Mar del Plata 6.

Básquet 3×3 Masculino Sub 14: Tres Arroyos 11- Ameghino 9.

Delfina Morán – Patín Artístico: 1ª en Categoría Sub 13.

Básquet Escolar 5×5: perdió 43 a 41.

Fútbol PCD: el Sub 16 ganó 2 a 0.

Futsal: Tres Arroyos 4 – La Matanza 8.

Tenis de Mesa:

Adultos: Juan José Erramuspe le ganó al representante de General Villegas 3 – 0.

Sub 16:Ian Zuco perdió 3 – 0 con Saladillo y Nicolas Caso perdió 3 – 0 con 9 de Julio,

