Bonaerenses: Cuatro medallas: 2 de Oro y 2 de Plata en Natación PCD
En la segunda jornada de las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata llegó el Oro a la delegación tresarroyense: Santino Lebrún y Ayelén Daria, ambos en natación PCD, 50 metros mariposa.
También lograron preseas de Plata Rosario Martínez Burón y Milagros Llanos, en 50 metros libres.
Otros resultados
Básquet 3×3 femenino Sub 16: Tres Arroyos 9 – Mar del Plata 6.
Básquet 3×3 Masculino Sub 14: Tres Arroyos 11- Ameghino 9.
Delfina Morán – Patín Artístico: 1ª en Categoría Sub 13.
Básquet Escolar 5×5: perdió 43 a 41.
Fútbol PCD: el Sub 16 ganó 2 a 0.
Futsal: Tres Arroyos 4 – La Matanza 8.
Tenis de Mesa:
Adultos: Juan José Erramuspe le ganó al representante de General Villegas 3 – 0.
Sub 16:Ian Zuco perdió 3 – 0 con Saladillo y Nicolas Caso perdió 3 – 0 con 9 de Julio,