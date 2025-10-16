Bonaerenses: Intensa actividad para los deportistas tresarroyenses
Continúan en Mar del Plata disputándose las finales de los Juegos Bonaerenses, con la participación de una nutrida delegación tresarroyense, coordinados desde la dirección de Deportes Municipal.
Resultados del jueves:
Básquet Femenino Sub-16: Tres Arroyos ganó12 a 2 a Chivilcoy y clasificaron a semifinales.
Básquet Femenino Sub-14: Tres Arroyos le ganó 21 a 7 a Chivilcoy.
Básquet Sub-14 masculino 3 x3: Tres Arroyos ganó 12 a 11 a Olavarría.
Básquet Escolar 5×5: Tres Arroyos perdió con Olavarría 33 a 27.
Natación: 8 clasificados
50 m Libre Femenino Francesca Ielmini
200 m Libres Femenino Violeta Alzueta
100 m Mariposa Femenino Juana Pellicciotta Plaza
Sub-16
100 m Espalda Masculino Uriel Mayo
100 m Pecho Masculino Brian Traverso
100 m Libres Masculinos Donato Marchini
50 m Libre Masculino Santiago Urdampilleta
50 m Libre Femenino Indiana Larsen
Patín Artístico: Juanita Martin 5º lugar en categoría C 16 años.
Newcom: Tres Arroyos perdió con San Nicolás 16 a 14 y 15 – 12.
Fútbol PCD Sub16: eliminados por diferencia de gol.
Fútbol PCD + Sub-17: eliminado por partidos perdidos.
Tenis de Mesa
Adultos: Juan José Erramuspe perdió con Azul
Sub-14: Nicolas Caso perdió con Puan.
Sub-16: Ian Zuco perdió con Saladillo.
Atletismo: Bautista Henríquez, 7° en la final 800 metros.
Tejo Femenino Ts As perdió 15 a 0 con Lomas de Zamora.
Tejo Mixto: ganó Tres Arroyos 15 a 7 a Florencio Varela y pasaron a semifinales.