Bonaerenses: Intensa actividad para los deportistas tresarroyenses

16 octubre, 2025 94

Continúan en Mar del Plata disputándose las finales de los Juegos Bonaerenses, con la participación de una nutrida delegación tresarroyense, coordinados desde la dirección de Deportes Municipal.

Resultados del jueves:

Básquet Femenino Sub-16: Tres Arroyos ganó12 a 2 a Chivilcoy y clasificaron a semifinales.

Básquet Femenino Sub-14: Tres Arroyos le ganó 21 a 7 a Chivilcoy.

Básquet Sub-14 masculino 3 x3: Tres Arroyos ganó 12 a 11 a Olavarría.

Básquet Escolar 5×5: Tres Arroyos perdió con Olavarría 33 a 27.

Natación: 8 clasificados

50 m Libre Femenino Francesca Ielmini

200 m Libres Femenino Violeta Alzueta

100 m Mariposa Femenino Juana Pellicciotta Plaza

Sub-16

100 m Espalda Masculino Uriel Mayo

100 m Pecho Masculino Brian Traverso

100 m Libres Masculinos Donato Marchini

50 m Libre Masculino Santiago Urdampilleta

50 m Libre Femenino Indiana Larsen

Patín Artístico: Juanita Martin 5º lugar en categoría C 16 años.

Newcom: Tres Arroyos perdió con San Nicolás 16 a 14 y 15 – 12.

Fútbol PCD Sub16: eliminados por diferencia de gol.

Fútbol PCD + Sub-17: eliminado por partidos perdidos.

Tenis de Mesa

Adultos: Juan José Erramuspe perdió con Azul

Sub-14: Nicolas Caso perdió con Puan.

Sub-16: Ian Zuco perdió con Saladillo.

Atletismo: Bautista Henríquez, 7° en la final 800 metros.

Tejo Femenino Ts As perdió 15 a 0 con Lomas de Zamora.

Tejo Mixto: ganó Tres Arroyos 15 a 7 a Florencio Varela y pasaron a semifinales.

Volver