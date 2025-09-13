Bonaerenses: Juan José Erramuspe ganó la Etapa Regional de Tenis de Mesa
En la ciudad de Laprida se realizó la Etapa Regional de Tenis de Mesa de los Juegos Bonaerenses, donde Juan José Erramuspe ganó en forma invicta y sin perder un set, después de ganar los 4 partidos que le toco jugar ante los representantes de Laprida, Coronel Dorrego, Laprida y Coronel Pringles.
El jugador tresarroyense contó con la asistencia técnica de Lucas Arias y de esta manera, luego de ganar por cuarta vez consecutiva este certamen, clasificó a las finales Bonaerenses en Mar del Plata .
En esta disciplina no clasificaron Mirian Sterky en femenino, y Jorge Di Rocco en Masculino B .