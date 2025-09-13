Bonaerenses: Juan José Erramuspe ganó la Etapa Regional de Tenis de Mesa

13 septiembre, 2025 0

En la ciudad de Laprida se realizó la Etapa Regional de Tenis de Mesa de los Juegos Bonaerenses, donde Juan José Erramuspe ganó en forma invicta y sin perder un set, después de ganar los 4 partidos que le toco jugar ante los representantes de Laprida, Coronel Dorrego, Laprida y Coronel Pringles.

El jugador tresarroyense contó con la asistencia técnica de Lucas Arias y de esta manera, luego de ganar por cuarta vez consecutiva este certamen, clasificó a las finales Bonaerenses en Mar del Plata .

En esta disciplina no clasificaron Mirian Sterky en femenino, y Jorge Di Rocco en Masculino B .

Volver