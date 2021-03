Bono contribución con más de 100 premios para ayudar a Yesica Luzzi para solventar una operación de tibia y peroné

17 marzo, 2021 Leido: 184

El día lunes 8 de marzo, mientras se encontraba en el entrenamiento, la jugadora de futbol femenino Yesica Luzzi sufrió una fractura de tibia y peroné, y para solventar los gastos de la operación a la que se debe someter, decidió llevar a cabo un bono que se encuentra a la venta en distintos puntos de la ciudad, y para el cual ya ha recibido grandes aportes.

“Practico futbol y el lunes 8 de marzo, estábamos en el entrenamiento, e hice un mal movimiento y se me salió el pie de lugar, dando como consecuencia la fractura de tibia y peroné” comentó en primer lujar Yesica. Y agregó “me atendieron en el Hospital muy bien, y después fui a una consulta a Mar del Plata y me informan que hay que operarme”.

Según le indicaron los médicos, y explicó Yesica a LU24 “hay que colocar una placa, con tornillos y el costo de la operación es elevado, por eso se me ocurrió la idea de pedir ayuda a mis familiares y amigos, si podían aportarme algún premio para hacer una rifa y se hizo viral y empezó a llegar ayuda de toda la comunidad de Tres Arroyos”.

En ese sentido la deportista tresarroyense, contó que “fue súper emocionante porque empezaron a escribirme ofreciendo premios y llegamos a más de 100 premios”, los cuales conforman el bono para poder llegar a la cifra que son 300 mil pesos, incluyendo la operación y las placas que le deben colocar.

Comentó también que los costos se elevan principalmente porque no tiene obra social y agregó “yo ya fui el jueves y entre combustibles y todos los estudios se fueron 15 mil pesos, que para uno que labura y vive el dia a dia, es el ahorro de mi pareja, de mi mamá y lo poco que yo tenia”.

“Yo estaba re amargada porque no llegaba a esa cifra” mencionó y explico las facilidades para acceder al bono “está en varios lados por suerte, en Lavalle 1164 en los dos negocios que son de mi familia, en CREDIL que está en colon 159 y después en mi facebook (Yesica Luzzi) hay varias personas etiquetadas que están vendiendo”.

Volver