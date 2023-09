Bono para trabajadores informales: 2,8 millones de personas cobrarán $94.000 en dos cuotas

26 septiembre, 2023

El Gobierno anunció un refuerzo de ingresos para trabajadores informales de dos pagos de $47.000 cada uno en octubre y noviembre, tras la puesta en marcha de medidas para compensar el impacto de la devaluación post PASO, como la devolución del 21% de las compras con tarjeta de débito, los cambios en el impuesto a las Ganancias y los bonos para jubilaciones, entre otras medidas. Alcanzará a 2,8 millones de personas y será financiado por un pago anticipado de Ganancias por parte de bancos, fintech y compañías de seguros.

Fue una iniciativa que trabaja el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria Sergio Massa junto a la titular de Anses Fernanda Raverta, y que apuntará a ese sector del mercado laboral que, por estar fuera de los circuitos formales, no pudo ser beneficiario de algunas de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo desde las elecciones primarias.

El alcance final y profundidad de la medida se conoció al filo de la veda de anuncios electoral -ya no podrán tomarse este tipo de medidas hasta que se desarrollen las elecciones generales, el 22 de octubre-, tendrá un espíritu similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que fue implementado durante la pandemia, aunque sin la masividad que tuvo ese bono extraordinario, pagado en tres oportunidades para 9 millones de personas.

La medida alcanzará a un universo de 2,8 millones de personas que no estuvieron alcanzadas por otros anuncios anteriores. Será un pago de $94.000 en total, desdoblado en dos pagos de $47.000 el 15 de octubre y 15 de noviembre.

La inscripción estará disponible a partir de mañana miércoles 27 de septiembre a las 14, y permanecerá abierta durante todo el mes de octubre. Se podrá realizar exclusivamente a través de la web del organismo www.anses.gob.ar o de la aplicación Mi ANSES, todos los días de 14 a 22 horas.

Massa aseguró que “a los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas y mantengamos el orden fiscal, sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables como es este caso, es que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de Ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI, centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro que serán notificadas en el día de mañana por la AFIP a los efectos de realizar el pago del anticipo de Ganancias”.

“Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los efectos de cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos. Tenemos un objetivo; recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente y estas medidas van en el mismo sentido”, expresó Massa.

A su turno, Raverta explicó: “A partir de mañana, desde las 2 de la tarde, va a estar abierta la inscripción por internet en la página de Anses con Clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, que si no la tenés, el banco la va a tramitar”.

“Con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Por eso decimos que este refuerzo es para aquellos hombres y mujeres de la Argentina que hasta ahora no habían sido alcanzados por otras medidas”, concluyó la titular de Anses.

Quiénes cobrarán el bono

Para cobrar este refuerzo, los beneficiarios no deberán tener trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares) ni jubilación o pensión. Tampoco podrán recibir la AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar, planes sociales como el Potenciar Trabajo ni prestación por desempleo. La Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de cada persona que lo solicite.

Más temprano se había conocido que el Ministerio de Trabajo estableció el pago de un bono extraordinario de $20.000 a los trabajadores titulares de prestaciones por desempleo, que será abonado en dos cuotas de $10.000 en los meses de septiembre y octubre.

El pago “extraordinario y adicional” fue formalizado a través de la Resolución 1209/2023 publicada en el Boletín Oficial, y estará a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). “El pago extraordinario y adicional dispuesto por el artículo 1° de la presente Resolución se aplicará a las trabajadoras y los trabajadores que tengan derecho a percibir la prestación por desempleo de las Leyes Nros. 24.013 y 25.371 en los meses de septiembre y octubre de 2023. En el caso que la trabajadora o el trabajador sólo tenga derecho a percibir la prestación por desempleo en uno de los meses antes indicados sólo se le otorgará la cuota del pago extraordinario y adicional correspondiente a tal mes”, destacó uno de los artículos de la resolución de Trabajo.

Una de las medidas más relevantes dentro del paquete anunciado tras la devaluación post PASO fue la devolución del 21% del ticket de las compras hechas con tarjeta de débito. Más de nueve millones de personas fueron beneficiadas hasta ayer con $15.286 millones por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de la canasta básica para sectores con menores ingresos .”En el programa Compre sin IVA hasta ayer hubo 9.044.778 personas beneficiadas con $15.286 millones”, señalaron fuentes del Ministerio de Economía.

El programa de devolución de ese tributo en adquisiciones de productos de la canasta básica comenzó a regir el 18 de septiembre pasado en todo el país, en cumplimiento de la resolución 1373/2023 del Palacio de Hacienda. La medida establece la devolución de la totalidad del IVA de los productos de la canasta básica, afectados en su mayoría por una alícuota del 21%, y tiene un tope de reintegro mensual de $18.800.

