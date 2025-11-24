Bowling: Celeste San Pedro, subcampeona en Mar del Plata

24 noviembre, 2025 0

Del pasado 15 hasta este sábado, en la ciudad de Mar del Plata, se realizó el Torneo Confederación Argentina de Bowling.

La jugadora Celeste San Pedro junto a su compañera Mariela Villar representando a SPLIT de Bahía Blanca, logró el subcampeonato por pareja.

El próximo compromiso de Celeste San Pedro, será la semana próxima en el Torneo de la Liga Argentina de Bowling, donde competirá en la modalidad pareja e individual y representará a la Asociación de Madariaga.

Volver