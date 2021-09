Box: Agustín Burgos habló con LU 24 tras su segunda pelea como profesional

8 septiembre, 2021

El púgil local Agustín Burgos, habló con LU 24 en la audición deportiva desde el gimnasio de Monrroy donde entrena, tras su segunda pelea como profesional en la que perdió por puntos ante Ezequiel Sánchez.



“Estamos entrenando junto a la “Cone “Pérez, antes de la pelea del sábado estuve con el “Chino” Maidana, “Acero” Cali, todos muy humildes a pesar de ser millonarios. Te tratan como una persona más. Ahora el 23 de octubre peleo de nuevo y otra vez en Las Clavelinas. Mi pelea no se pudo ver por televisión ya que tenían que ganar por nocaut y no hubo. Fue pareja, me derribó una vez y ahí perdí puntos, luego la di vuelta y la emparejé. Lo tuve tres veces para el nocaut pero no pude voltearlo, es muy duro. Era la primera pelea como profesional de Ezequiel. Yo salí en el primer round a arrancarle la cabeza y me la arrancaron a mí. El Chino y los demás me vieron ganador pero perdí por puntos qué le voy a hace. La caída mía fue fundamental para perder los puntos, yo no me siento perdedor”, afirmó.

“Estoy con dolores pero entreno igual para ganar la próxima, “Chicho” Torres fue mi segundo, me manejó en el rincón y lo va seguir haciendo. Fueron peleas duras en la velada, combates internacionales. Si todo sale bien y pasa una prueba la “Cone” Pérez va ser manejada por Maidana. Mi hermano Jesús está entrenando con todo, vamos a ver si lo podemos meter con el “Chino”, expresó.

Agustín agregó que se instalará semanas antes en Las Clavelinas para aclimatarse mejor antes de la próxima pelea.

