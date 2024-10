Box: Quien es Keishawn Davis, el rival de Tito Lemos

Keyshawn Davis, es un joven norteamericano llamado a ser una de las próximas caras del boxeo mundial, el nacido en Norfolk, Virginia (lugar en donde se realizará el evento), es una de las máximas promesas del boxeo según lo señalan los medios estadounidenses.

Tiene 25 años, 1.75 m. de altura, y tan solo once peleas, todas ganadas, 7 de ellas por nock out, Actualmente ocupa el puesto No. 3 de los rankings CMB, FIB y OMB.

Se ganó esas clasificaciones con sus muy buenas presentaciones de este año, cuando en febrero noqueo en el sexto round al ex campeón mundial de dos divisiones José Pedraza, y en julio en Nueva Jersey, dominó a voluntad al pegador mexicano Miguel Madueño (31-2 28 ko) en 10 asaltos.

Además de sus pergaminos en el campo profesional, como olímpico, obtuvo la medalla de plata en Tokio 2021, tras caer de manera ajustada ante el cubano Andy Cruz.

También tiene una gran trayectoria amateur, destacando su bicampeonato nacional (2017-18) y el subcampeonato mundial, que también perdió ante Cruz.

