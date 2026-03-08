Box: Villán ganó en su debut y dejó una buena imagen en Santa Fe

8 marzo, 2026 0

El boxeador de Tres Arroyos Luciano Villán tuvo un debut exitoso arriba del ring al imponerse por decisión unánime frente a Kevin Castellucci, en una velada realizada en el Club Atlético Recreativo Theobald, al sur de la provincia de Santa Fe.

La pelea formó parte del festival “Noche de Puños V”, desarrollado en la localidad de Theobald, cercana al corredor de la autopista Buenos Aires–Rosario.

Villán, pupilo del entrenador Pedro Alem, se impuso por decisión unánime en las tarjetas tras cuatro rounds de combate frente a Castellucci.

El tresarroyense compitió en la categoría ligero y había registrado 61,200 kilos en el pesaje previo, el mismo peso que su rival.

Volver