Boxeo: Con buenos combates se realizó un nuevo festival amateur

9 mayo, 2026 178

Este viernes en el Polideportivo Carlos Rivada de Tres Arroyos con la organización de la comisión Municipal de Boxeo, se llevaron a cabo seis peleas diferentes.

En la primera de la noche lo vio ganador a Simón Gómez de San Cayetano quien venció al local Santino Molina por puntos en fallo dividido. Luego, Ciro Salaverry del gimnasio Nebel Pereyra le ganó por nocaut en el segundo round a Axel Canan del gimnasio club Estudiantes.

Posteriormente Maxi De Felice del gimnasio Nebel Pereyra cayo frente a Marco Petela del gimnasio Claudio Lezcano por decisión unánime, en la siguiente pelea de la noche Bautista Codagnone venció por puntos en un fallo unánime al Olavarriense Facundo Farías.

Continuando la Jornada la pelea de semifondo el púgil local Facundo Lezcano fue derrotado por el Olavarriense Rodrigo Nievas, por decisión unánime. Finalizando la noche con el gran combate de Fondo donde Hugo Ramos le ganó por nocaut en el segundo round a Agustín Pérez.

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