Boxeo: Con diez peleas, se realiza el festival Amateur en el Polideportivo
Este viernes, a partir de las 20:00, en el Polideportivo de Tres Arroyos realiza un festival amateur de Boxeo, organizado por la Comisión Municipal de Boxeo y con el apoyo de la Municipalidad de Tres Arroyos.
La entrada tendrá un valor de 5000 pesos la general y 7000 el ring side, y los menores de 10 años, entran gratis.
Se realizarán 10 combates en los que habrá cuatro títulos en juego.
El cronograma:
Maxi De Felice – Jorge Redondo de Bahía Blanca.
Dinora Cuello -Jesica Tovares de Bahía Blanca (Título Provincial).
Aldana Lird -Aimé Lo Calzo de Bahía Blanca.
Alex Rivero -Franco Fersen de Benito Juárez .
Marco Petela – Jeremías Sáez de Bahía Blanca.
Bautista Codagnone -Lucio Natol de Bahía Blanca – título Provincial.
Dylan López -Ciro Serra de Bahia Blanca.
Valentín Ulibarre –(Campeón – defiende el título)-Cristian Cheti de Bahía Blanca.
Facundo Lezcano -Esteban García de Los Toldos título Provincial novicio.
Jeremías De Nobrega -Mateo Chistaro de 25 de Mayo – título Provincial.