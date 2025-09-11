Boxeo: Con diez peleas, se realiza el festival Amateur en el Polideportivo

Este viernes, a partir de las 20:00, en el Polideportivo de Tres Arroyos realiza un festival amateur de Boxeo, organizado por la Comisión Municipal de Boxeo y con el apoyo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

La entrada tendrá un valor de 5000 pesos la general y 7000 el ring side, y los menores de 10 años, entran gratis.

Se realizarán 10 combates en los que habrá cuatro títulos en juego.

El cronograma:

Maxi De Felice – Jorge Redondo de Bahía Blanca.

Dinora Cuello -Jesica Tovares de Bahía Blanca (Título Provincial).

Aldana Lird -Aimé Lo Calzo de Bahía Blanca.

Alex Rivero -Franco Fersen de Benito Juárez .

Marco Petela – Jeremías Sáez de Bahía Blanca.

Bautista Codagnone -Lucio Natol de Bahía Blanca – título Provincial.

Dylan López -Ciro Serra de Bahia Blanca.

Valentín Ulibarre –(Campeón – defiende el título)-Cristian Cheti de Bahía Blanca.

Facundo Lezcano -Esteban García de Los Toldos título Provincial novicio.

Jeremías De Nobrega -Mateo Chistaro de 25 de Mayo – título Provincial.

