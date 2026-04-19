Boxeo: Dylan López se consagró campeón en Mar del Plata
El joven tresarroyense Dylan López (15 años) hizo historia en el Club San José al derrotar al campeón bonaerense, el marplatense Cruz Cepeda.
En un combate eléctrico por la categoría hasta 75 kilos, Dylan demostró su potencia al derribar al campeón en el primer round. Con un boxeo dominante y seguro, el de Tres Arroyos se llevó el triunfo por fallo unánime, arrebatándole el título a domicilio y consagrándose como la nueva promesa del boxeo regional.