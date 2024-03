Boxeo: El equipo de Lemos ya está aVISAdo

27 marzo, 2024

Este martes, finalmente se completó el staff, sí, porque toda la delegación de “Tito” Lemos ya tiene su visa, documento absolutamente indispensable para ingresar a Estados Unidos, y no tan fácil de conseguir, menos en poco tiempo (recordemos que ni Diego Maradona la pudo obtener en los últimos años de su vida) por lo cual es un punto a tener en cuenta, sobre todo en lo que respecta al cuidado que tiene la promotora OR Productions, que particularmente en el caso del púgil tresarroyense es Georgina Rivero, hija de Osvaldo, uno de los grandes promotores de este deporte en Argentina.

En lo que respecta a lo meramente deportivo, “Tito” está entrenando fuertemente para el combate a desarrollarse este sábado 6 de abril en el mejor escenario posible, Las Vegas, un lugar de tantas alegrías, y algunas no tanto para argentinos. Los incesantes trabajos de guanteo e intensificación con bolsa, dieron los primeros frutos en esta semana. El sábado sería el día “V” porque tomarán el vuelo en viaje a esa ciudad partiendo rumbo al sueño latino: Lemos ya ha trascendido más allá de nuestra ciudad y Argentina.

El neoyorquino Richardson Hitchins está muy bien preparado, esto no es novedad, pero las claves pesarían por la presión del tresarroyense debilitando su fuerte manejo de piernas que con castigo al cuerpo puede ser desactivado.

Pedro Alem dijo en diálogo con el equipo que transmitirá la pelea por LU 24 que están trabajando en la resistencia que es lo que más preocupa del rival estadounidense. Terreno adverso y desconocido para Lemos.

La presión juega en contra, la inactividad y ser visitante otro tanto, ser oponente en este tipo de competencias debes correr con muchísima ventaja para que los números favorezcan o que el mundo pueda verlo ganador desde un nocaut que es evidente ante los aficionados.

Comenzó la cuenta regresiva, ya falta muy poco para el combate histórico para un boxeador de “aquí a la vuelta” y parece estar todo listo, la confianza ha ganado en estos últimos tramos por varios cuerpos de ventaja, aunque el de Brooklyn es favorito, no siempre la vida y mucho menos este deporte es ecuánime.

Volver