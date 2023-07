Boxeo: El “Zorrito “Córdoba peleará el 20 de julio en Rusia

13 julio, 2023

El púgil tresarroyense Carlos Córdoba viene de ganar un título internacional en Francia, estuvo en Paris, visitó la ciudad y sus monumentos, y contó la experiencia a LU24. Además, anunció que el 20 de julio peleará en Rusia.

“Hace dos días llegué de Francia, estuve dos semanas en Paris, la experiencia es buena, en el exterior llevo siete peleas”, indicó. “Estuve en Inglaterra, Rumania, por todos lados. Yo aspiro a pelear por el título del mundo y tener la casa propia para mi familia”, añadió.

“Estoy radicado en Las Flores, trabajo con el equipo del “Chino “Maidana hace dos años. En Francia fue una pelea dura, me preparé bien, lo estudié, sabía que tenía que buscar el nocaut, era palo a palo y se me dio”, expresó.

“He cambiado mucho, entreno, y voy a pelear, con disciplina. El 20 peleo en Rusia. El domingo me estoy yendo, es una clasificatoria para quedar entre los mejores 50 del Ranking Mundial. El rival es ruso, yo gané un título internacional del Consejo en Francia”, sostuvo.

Finalmente, dijo que “mi sueño es pelear por el título Mundial. Ya volví a entrenar por la pelea que se viene el 20. Yo hago buenos espectáculos en el ring. Si Dios quiere voy a llegar a pelear por el título Mundial”.

