Boxeo: El “Zorrito” Córdoba perdió en Rusia

20 julio, 2023

El púgil tresarroyense Carlos Córdoba cayó en Rusia ante el local Aleksey Mazur en un combate válido por la clasificación para el Ranking Mundial.

El “Zorrito” así lo relató para LU24: “Hicimos un peleón a 8 rounds y la derrota fue por puntos, salimos a todo o nada. No pudimos sacarlo por nocaut, no nos alcanzó”, dijo.

“Esta pelea es importante, fuimos a una categoría más, fui superior, me la jugaba, el ruso era bueno, pero no fue más que yo. Tuve que subir de peso para enfrentarlo, fui con 62 kg. El equipo está a full, yo entreno y estoy listo para cada pelea, todavía no vuelvo a la Argentina”, añadió.

También habló “Pileta”, el primo del “Chino” Maidana que estaba con Carlos y expresó: “La pelea fue buena, se la “chorearon”, bien de noquear y acá se le escapó por poco. El fallo fue localista, el “Zorito” está en primer nivel. Ahora estamos viendo muchas peleas afuera, hay varias cosas para él, está demostrando que está hecho. El mérito es de él, de nadie más”, finalizó.

Volver