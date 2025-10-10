Boxeo: este sábado, el regreso de “Tito “Lemos

10 octubre, 2025 0

El tresarroyense Gustavo “Tito” Lemos será protagonista de la pelea de semifondo que se llevará a cabo este sábado, con transmisión de TyC Sports, a las 20:00, en la Quinta Vacarezza multiespacio.

Lemos, acusó un peso de 63,500 kg, y peleará en la categoría súper ligero. Su rival será el colombiano Miguel Bolaños, que dio un peso de 62,200 kg.

El récord del “Eléctrico” Lemos es de 29 peleas, 18 ganadas por K.O. y 2 perdidas, mientras que el colombiano tiene 10 triunfos 7 por K.O y 3 derrotas.

