Boxeo: Festival Amateur en el Polideportivo

7 mayo, 2026 0

Este viernes, a las 21:30, en el Polideportivo “Carlos Rivada” de Tres Arroyos se llevará cabo un festival de Boxeo Amateur, organizado por la Comisión Municipal de esa especialidad.

La entrada general tendrá un costo de $ 10.000 y 15.000 el Ring Side. Los menores ingresarán sin cargo. Habrá servicio de cantina.

Hay seis peleas confirmadas:

Axel Canan de Tres Arroyos (Escuela Siglo 21 del Club Estudiantes) ante Ciro Salaverry también de nuestra ciudad (Gimnasio Nebel Pereyra).

Máximo De Felice de Tres Arroyos (Gimnasio Nebel Pereyra) ante Marco Petela (Gimnasio Claudio Lezcano).

Facundo Lezcano de Tres Arroyos ante Rodrigo Nievas de Olavarría.

Valentin Ulibarre (Gimnasio Barrio Ranchos) ante Tiziano Costa(Punta Alta).

Bautista Codagnone (Reta) ante Facundo Farías (Olavarría).

Santino Molina de Tres Arroyos (Gimnasio Siglo 21 del Club Estudiantes) ante Simón Gómez (San Cayetano).

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