Boxeo: Maxi Verón fue dado de alta y será llevado a su casa

10 mayo, 2021 Leido: 315

La gran noticia llegó. Maximiliano Verón fue dado de alta después de tanto suplicio y se encuentra en un hotel en Rosario, esperando su partida hacia mañana a su casa en la localidad bonaerense de Haedo. Así, va dejando atrás el peor momento de su vida, que lo tuvo en coma inducido durante cerca de doce días. Ahora, continuará su recuperación en su hogar, rodeado de sus seres queridos.

La historia ya es conocida. Luego de la caer el sábado 17 de abril ante Gustavo Lemos por nocaut técnico en el octavo asalto en disputa del título latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en Desvío Arijón, Santa Fe, televisado por TyC Sports y TyC Sports Play, comenzó el calvario para el bonaerense. Tras ser operado de urgencia por un sangrado cerebral, sometido a una craniectomía descompresiva por un hematoma subdural hemisférico, ser diagnosticado positivo de Coronavirus Covid-19 y encima ser robado del dinero que cobró en calidad de bolsa por la pelea mientras se encontraba inconsciente, lentamente su condición pasó de ser estable a favorable, y aún más hace poco más de una semana, en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permanecía desde la madrugada del domingo 18.

Luego de que despertara y comenzara a responder favorablemente a los estímulos, el sábado 1 de mayo le retiraron la respiración artificial asistida. Su cuadro continuó mejorando. Por eso, dos días después fue dado de alta de la unidad de terapia intensiva y trasladado a sala general, aún dentro del HECA. Pero su evolución continuó en franco ascenso. Ya fue dado de alta definitiva, permanece en un hotel en Rosario, y luego de unos controles de rutina que se le practicarán el martes por la mañana, en la tarde emprendería el ansiado retorno a su hogar.

“A Maxi ya le dieron el alta. No sabés la felicidad que tenemos”, señaló su entrenador, Marcelo Cerrezuela, sumamente emocionado.

“Maxi está en el hotel, y está muy bien. Mañana le hacen una revisión de rutina y después del mediodía me lo traigo, y va directo para la casa”, informó.

Su recuperación continúa de la mejor forma, y para ello pretenderán que evite el contacto masivo -por más que sea telefónico- con personas ajenas a su círculo íntimo. “Lo estamos cuidando entre todos. Está muchísimo mejor. Habla y se comunica muy bien. Va tomando más consciencia de todo lo que pasó, y todo va bien. Pero queremos evitar emociones fuertes, al menos por ahora. Lo que ha mejorado… Es una alegría enorme”, remarcó.

El ex campeón latino, de 32 años, seguirá con su recuperación en su hogar, con tratamientos de rehabilitación. Y se espera que lentamente vaya recobrando la fortaleza y energía perdidas por lo ocurrido: “Está muy bien. Tiene fuerza en las piernas, y se espera que vaya recuperando la estabilidad. Nos dijeron los médicos que es normal. Estuvo casi quince días dormido, después siguió en una cama. Es lógico que pase esto. Pero él está consciente de todo”.

Si bien lo más importante es la salud de Verón, continúa la causa por el robo del dinero que cobró en calidad de bolsa de la pelea mientras el boxeador se encontraba inconsciente en el Hospital Juan Bautista Alberdi -el primero que visitaron-, y que el propio Cerrezuela denunció en la Comisaría N° 10 de Rosario. Sin embargo, el bonaerense no se quedará con las manos vacías.

“Conociendo lo que pasó, hay gente que se acercó para colaborar. Y ya me dijeron que se va a arreglar. Maxi no se va a tener que hacer problema por nada”, apuntó, al tiempo que destacó la respuesta que tuvo de la empresa promotora del evento, OR Promotions: “La gente de (Osvaldo) Rivero se portó muy bien. Cubrieron todo. No nos faltó nada”.

Así, la pesadilla va quedando atrás. “El Picante” se recupera y de continuar por la misma senda, vencerá la peor batalla que le tocó protagonizar.

Fuente: TyC Sports.

Volver