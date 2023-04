Boxeo: Se presentó el festival del 12 de Mayo en el Polideportivo

25 abril, 2023

Este martes y con una conferencia de prensa, se presentó formalmente el festival boxístico del 12 de mayo en el estadio polideportivo Municipal. En esta ocasión, estuvo presente el Director de Deportes Guillermo Orsili, los entrenadores Hugo Vester y Javier Ulibarre y los boxeadores profesionales jeremías Ulibarre, Jesús Burgos y el Indiorricense Carlos Mártinez. Cabe resaltar, que el festival constará de 3 peleas profesionales y 6 amateurs.

Por su parte, Guilermo Orsili se refirió al festival de las 3 peleas profesionales y remarcó el esfuerzo económico de todos para hacerlo. También dijo que habrá 6 púgiles amateurs que se abren paso en este deporte. A su vez, comentó que hay que apoyar a los boxeadores profesionales que representan a la ciudad y se mostró satisfecho por el Municipio y la Organización de este festival. Siguiendo en este hilo, se refirió a la recaudación de la noche que será destinada a mejorar los gimnasios locales.

Así mismo, el entrenador de los Ranchos Javier Ulibarre se mostró contento por este festival y la pelea de jeremías como los otros púgiles y agradeció al Intendente Carlos Sanchez por su apoyo. Dijo que os boxeadores van a llegar muy arriba en el boxeo y pidió apoyo de la gente.

Hugo Véster entrenador del gimnasio de Club de Pelota, expresó que está conforme con su gimnasio con los chicos que practican allí, dijo que Burgos es una promesa y a fin de año hay que ver si pelea por un título. Finalmente, remarcó que Eugenia Lemos de su gimnasio, ya la está preparando para el profesionalismo y agradeció a Carlos Sánchez y a Orsili.

Jeremías Ulibarre el púgil de Los ranchos expresó: “Este fin de semana peleó mi rival y se pudo hacer la pelea conmigo ya que no perdió por nocaut. Agradecido al Municipio y a la prensa por su apoyo siempre para que crezca el boxeo y los amateurs que se inician. Llevo 25 peleas profesionales, muy contento y voy a seguir hasta que mi cuerpo aguante, me siento bien no sé si en mi mejor momento pero, estoy bien “ Mientras que Carlos Martínez, boxeador de Indio Rico, contó: “He hecho una sola pelea el año pasado acá, me acuerdo que con la ovación del público taparon el sonido de la campana y no la escuchamos en el ring. Entrené fuerte para hacer un buen espectáculo. A mi rival lo conozco ya peleamos en amateur, la primera vez empatamos y la segunda perdí por un punto. Siempre me ayudó Javier en los Ranchos hace 13 años, que estoy con él, y también agradezco al Municipio que me apoya.”

A modo de palabras finales, El púgil Jesús Burgos agradeció al “Ruso” Vester por estar con él y a la gente de Tres Arroyos y concluyó “hace 4 meses que vengo entrenando para esta oportunidad el 12 de Mayo. Mi última pelea fue el 10 de Diciembre que gané por nocaut en el segundo round. Este año quiero crecer y dedicarme de lleno y el año próximo encarar un título Argentino, no es fácil, por lo económico y pelear en el Polideportivo es muy lindo y cómodo para los púgiles.”

