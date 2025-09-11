Boxeo: Ulibarre y Frelis combatirán en Santiago del Estero

11 septiembre, 2025 0

Este jueves estuvieron presentes en LU 24, los púgiles Jeremías Ulibarre, que enfrentará al salteño César Astorga y Cristian Frelis, que tendrá como rival a Miguel Borges, junto al entrenador Javier Ulibarre para contar como se preparan para la pelea que realizarán el viernes 19, en La Banda, provincia de Santiago del Estero.

Frelis comentó que viene entrenando bien y siempre está preparado cuando sale las fechas para estas peleas.

Jeremías Ulibarre dijo que el papá, Javier, es exigente porque que “en el boxeo si no entrenas bien arriesgas la vida”.

Respecto a su rival, Cesar Astorga de Salta, dijo que viene invicto con un peso de 53 kilos, y que le puede ganar y dar la sorpresa.

Cristian Frelis comentó que en el profesionalismo nunca perdió por nocaut y que busca llegar fuerte a las peleas; que ha tocado la lona, pero ha podido salir adelante, viene bien y frente a l Borges lo hará en la categoría 61kilos.

Para finalizar, explicaron que estos 3 o 4 días le van a dar duro con el entrenamiento, y la semana que viene para aguantar nomas y llegar a la pelea bien, ya que es un viaje largo.

Volver