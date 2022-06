Boy Loustau contó cómo fue el vuelo sanitario nocturno desde el Aeroclub de Juárez

16 junio, 2022

Juan Pablo Boy Loustau, presidente del Aeroclub de Benito Juárez, habló con LU 24 luego del operativo montado para que un avión sanitario realizara un vuelo con un paciente de Tres Arroyos el pasado martes por la noche.

“Para nosotros es una alegría poder haber puesto esto y es un logro muy importante, si bien es algo que no deseamos porque es una cuestión de salud, fue un evento histórico ya que fue el primero”, expresó.

Además, informó que “desde el año 2016 contamos con el balizamiento habilitado por la Administración Nacional de Aviación Civil y nunca nos había tocado tener que utilizar la pista para realizar una evacuación de vuelo sanitario”.

En ese sentido, dijo: “Nosotros no contamos con avión habilitado para rendir lo que es vuelo nocturno, tenemos un avión privado que si lo tiene y estábamos analizando el tema de afectar ese avión a nuestra escuela para poder dictar los distintos cursos”.

“Consideramos que, más allá de tener los equipamientos o no en las aeronaves de los clubes, todos deberían estar balizados porque, con estas cosas, sirve de mucho”, sostuvo.

También explicó que el balizamiento fue “a través de gestiones ante la ANAT y por estar federados en la Federación Argentina de Aeroclubes, en su momento durante la gestión previa a lo que fue la gestión de Mauricio Macri se daban muchos balizamientos, también se habían comprado muchos aviones petrel y se iban repartiendo en los distintos aeroclubes de manera estratégica y uno de ellos vino a parar a Juárez”.

“Cuando solicitaron de Tres Arroyos el avión sanitario y la Dirección Provincial de Aeronáutica de la Provincia, nosotros prendimos el balizamiento y acomodamos el generador cerca por si llegara a ocurrir algún imprevisto”, agregó.

“Para nosotros fue espectacular”, dijo, porque la gente, al no haber tenido la necesidad de realizar un vuelo sanitario, muchas veces piensa que las luces son para que quede linda la pista y no se toma real dimensión para lo que sirven.

Finalmente, habló sobre el Aeroclub y señaló: “Tenemos escuela de vuelo, el sábado pasado le colocamos el motor con cero horas al avión de escuela nuestro, un Piper PA-11 que antiguamente era del Aeroclub Tres Arroyos”.

Cuenta con dos pistas, una está en 1836 y la otra en 0826, la que está en 1836 está balizada, tiene mil metros de largo por 30 de ancho.

Cuenta con 50 socios y “para nosotros es muy bueno, estamos trabajando con una agrupación, después se trabaja mucho con la municipalidad y la gente va a volar todos los fines de semanas”, afirmó.

El Aeroclub de Benito Juárez está ubicado sobre la Ruta 86, pasando el cruce que va hacia Tandil sobre mano derecha.

