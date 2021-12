Braian Anta, quien atropelló y causó la muerte de Pissani fue excarcelado

17 diciembre, 2021

La justicia dispuso la excarcelación de Braian Anta, el conductor de la camioneta Fiat Toro que protagonizó el choque en el que falleció Roberto Pissani, el pasado 28 de octubre en la esquina de Colón y Pedro N. Carrera. Entre los aspectos salientes de su situación procesal, cabe señalar que al no prosperar la calificación inicial del hecho como homicidio culposo agravado en concurso con abandono de persona, Anta quedó imputado de homicidio culposo agravado, con una pena en expectativa que lo convierte en excarcelable.

La defensa de Anta, a cargo del doctor Javier Fiorda, se había opuesto a la calificación impulsada por el fiscal Gabriel Lopazzo por considerar que no se encontraba acreditado el abandono de persona. Y en primera instancia la jueza de Garantías subrogante, Marisa Promme, le dio la razón bajando esa calificación a homicidio culposo agravado, penado con 3 a 6 años de prisión. Lo que en virtud de lo que sostiene el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, es excarcelable a menos que se configuren los peligros procesales de entorpecimiento de la acción de la justicia o fuga.

Sin embargo, tras considerar que estos peligros podrían darse, Promme no le concedió la excarcelación al conductor de la Toro. Y por eso su defensa apeló a la Cámara de Apelaciones y Garantías de Bahía Blanca, que en un resolutorio firmado por los jueces Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri, revocó ese pronunciamiento y dispuso que el mismo recupere la libertad. Esto sin perjuicio de la continuidad del proceso en su contra, y bajo caución real, además de exigírsele el cumplimiento de pautas tales como no conducir, no tomar contacto con la familia de la víctima y comparecer de manera regular ante la justicia los primeros días de cada mes.

Queda pendiente de resolución por el momento la apelación a la prisión preventiva de Anta, que fue dictada por la jueza de Garantías Fabiana Brandolín tras la audiencia de rigor, y que también fue recurrida por la defensa. Pero a la luz del fallo excarcelatorio de la Cámara, se espera que prospere en igual sentido.

