Brandon ya está en casa “estoy bien, agradecido y todo va a estar bien”

Brandon Michael Henriquez ya regresó a nuestra ciudad junto a su familia, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente tras protagonizar un accidente el 23 de marzo.

La familia visitó los estudios de LU24 y con emoción incontenible agradeció profundamente a todas las personas que se comunicaron y estuvieron presentes de una u otra forma.

Natalia, su mamá dijo: ”nos dio tanta fuerza el acompañamiento de la gente, en esos momentos cruciales que no sabemos ni donde estamos parados, se siente mucho el afecto, el amor, y la fuerza que nos enviaron, para nosotros es una movilización muy fuerte todo lo que Bran pasó, pero hoy está con nosotros y estamos muy felices”.

Por su parte, Alejandro, su papá dijo: “fuimos llorando porque no sabíamos qué pasaría con nuestro hijo, el pronóstico era muy malo, viajamos hasta con clima adverso, todo mal fue ese viaje, y anoche volvimos llorando pero de alegría, muchas gracias a toda la comunidad por acompañarnos en esta circunstancias tan difíciles para Brandon”.

Sus padres destacan la humanidad y celeridad con que la doctora Claudia Cittadino resolvió el traslado.

Brandon solamente dijo “quiero saludar y agradecer a todos los doctores que me atendieron, a la enfermera que me acompañó y decir que estoy bien estoy vivo, y todo va a estar bien”

