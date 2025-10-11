Brasilero preso: Portaba arma blanca y tenía pedido de detención

Andrés Walter Borda, brasilero de 28 años, quedó preso este viernes, después de una denuncia de vecinos al teléfono de emergencias policiales.

El procedimiento se llevó a cabo en avenida Rivadavia al 100 de nuestra ciudad, donde se daba cuenta de la presencia sospechosa de un sujeto, y en esa circunstancias fue que al identificarlo se tomó conocimiento que había un pedido activo de detención ordenado el 30 de septiembre por el Juzgado de Garantías Nº4 del Depto. Judicial de Bahía Blanca, a cargo de la Jueza Dra. Marisa Prome, por Inf. Ley 23737, (ley de drogas), además, entre sus ropas portaba una navaja que fue secuestrada, y paralelamente se inició una causa en el Juzgado Correccional local.

