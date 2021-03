Bravo y Ranni en el programa número 33 de “El Perseguidor”

El programa “El Perseguidor”, conducido por Hugo Costanzo y con la colaboración de Agustina Ortiz que se emite los sábados de 16:00 a 18:00, desarrolló los siguientes temas en su emisión número 33:



Informe sobre exposiciones y eventos culturales.

Entrevista a Rodolfo Ranni.

Informe Científico semanal por Diana Costanzo.

Texto sobre el Titanic. Escribe Miguel Byrne en la voz de Diana Costanzo.

Entrevista al locutor y conductor Fernando Bravo.

“Las líneas de Nazca” por Agustina Ortiz.

La música: Al Jarreau, Carlos Santana, Roque Narvaja, Toby Keith, Sting, Melody Garnot, Facundo Cabral, Alberto Cortez, Inés Estévez y Astor Piazzolla.

Ranni: “El año que viene el barbijo va a ser un mal recuerdo”

El actor y comediante italiano-argentino de 83 años, Rodolfo Ranni, tiene una extensa trayectoria en el cine, teatro y televisión de Argentina.

Habló por LU24 de su vuelta al teatro con “Divino Divorcio”, comedia que protagoniza junto a Viviana Saconne y dirigida por Alfredo Lecchi. “Es una obra de Alfredo Allende muy sarcástica, muy irónica y muy divertida, la gente se identifica mucho”, dijo.

En cuanto al contexto de pandemia que se vive opinó que “en este momento hay que pensar el día a día. No se puede hacer ningún plan porque no sabemos lo que va a pasar. Tendríamos que estar vacunados no sé cuántos y resulta que no tenemos vacunas. Tenemos que cuidarnos mucho, pero va a pasar y el año que viene va a ser un mal recuerdo el barbijo”.

Fernando Bravo, Su historia y su presente

El locutor Fernando Bravo fue entrevistado en otro tramo de El Perseguidor por Hugo Costanzo, y dio a conocer aspectos de su vida profesional y privada, en una amena charla.

“Haciendo honor al nombre del programa me has perseguido para conseguir la nota, yo también hago lo mismo, no personalmente, pero si con los equipos de producción, cuando buscamos una nota, somos “perseguidores”, dijo inicialmente.

“Nací en San Pedro, a 160 km de Bs As, al lado del Río Paraná antes de San Nicolás , viví mis primeros 24 años y luego me vine a Buenos Aires carnet de locutor en mano a tratar de trabajar en los medios”, describió.

“Todo comienzo siempre es difícil, a veces las oportunidades no están a la vuelta de la esquina como uno piensa, hay que buscarlas, hay que encontrarlas, provocarlas inclusive y hay que tener perseverancia, eso vale para todos, para el mundo político, el mundo científico, el mundo social, el mundo deportivo, el mundo de las comunicaciones, de los medios”, dijo.

“No todo depende de uno; uno puede tener buenas intenciones, ganas, voluntad convicción, la vocación que te empuja, todo lo demás pero a veces las puertas no se abren porque el otro no abre la puerta”, agregó.

“Ser auténtico”

“Me esforcé en ser autentico, creo que la sinceridad es lo que más se transmite a través del micrófono, ando siempre como dice Serrat, con lo puesto, es importante porque en el momento de comunicar, si uno mantiene esa línea de conducta la gente termina por conocerte, por el gran objetivo de credibilidad por los medios”, sostuvo Bravo.

“Soy muy agradecido con lo que me devuelve la gente, en dosis homeopáticas en el momento del cumpleaños o cuando me pasan otras cosas, más que agradecido por esto yo estoy reconfortado por la línea que trate de trazar, y creo que con mis errores no he sido zigzagueante, tanto en el medio como en la vida, uno en el medio refleja lo que es personal, fuera del micrófono no soy un hombre distinto”.

El “nombre artístico”

Preguntado sobre como eligió su nombre artístico, manifestó que “era costumbre en los 70 que la gente que tuviera apellidos difíciles, como el mio, tuviera nombre de fantasía, era una normalidad, el mundo del espectáculo ha creado una marca artística, no sé de dónde vendrá esa situación, pero en estos tiempos que corren la gente trabaja más con su nombre, son tendencias: una especie de ruleta me pusieron Fernando Bravo, Fernando es mi segundo nombre y lo usé. El pseudónimo fue para el programa en que yo debute, en La Campana de Cristal, y tenían urgencia de decir quién iba a reemplazar a Cacho Fontana en la conducción; tenían que hacer la promoción, estaba Larrea, estaba Longo, estaba Julio Lagos, estaba Leonardo Simmons y estaba yo, tenían que hacer los comunicados de prensa, pensaron como me cambiaban el nombre y ahí apareció”. Yo no tenía gran registro de lo trascendente que era ese comienzo en la tele, tenía 24 años en el 69, debute el 6 de marzo de ese año, y me faltaba un mes para cumplir los 25, soy de abril”.

Los comienzos

“Mis inicios en radio fueron transmitiendo por redes de autos, que colocaba Alfredo Curcu que tenía un equipo paralelo de automovilismo y transmitía en la época de Tuqi Casá, Pairetti, los Emiliozzi, en el 67. Yo ingresaba en el ISER ese año, que fue en la época del triunfo de los Torino, y transmitía hasta que me ofrecieron entrar en Buenos Aires, me parecía bueno poner una pata en el medio, me tomaron rápidamente y empecé haciendo trabajos menores, estuve dos años con esa gente hasta que me recibí”, relató.

“He cosechado amigos; esta profesión te hace tener un trato muy fuerte con alguien que trabajas todos los días y luego por ahí no lo ves por dos años, Larrea es un buen amigo, Julito Lagos es un buen amigo, yo tenía un gran a migo que se fue que era el Gallego Sueiro, Badía también era un buen amigo, Gustavo Yankelevich, con quien coincidimos en Telefé”, afirmó.

“La TV de hoy tiene un mundo del cual me siento ajeno, hay una lucha constante de pelea diaria, de descalificaciones, he tenido ofertas pero estoy más para otro tiempo de mi vida”, graficó.

Fernando se definió como” fanático de la música en castellano, como Serrat, Heredia, Gieco, Victor Heredia, mi querido amigo Cesar Isella, Los Fronterizos, me gusta mucho el folklore, Los Chalcha, fui muy amigo del gordo Saravia, de Polito Román; integré un grupo folklórico en mi juventud, tarareo una canción en la radio ahora fue muy vocacional”, concluyó, mandando un saludo a los oyentes.

