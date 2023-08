Breve sesión del Concejo cuestionó políticas de Cultura y Turismo municipales

3 agosto, 2023

En poco menos de una hora el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad los expedientes ingresados al Orden del Día, con 15 ediles presentes en el recinto. Estuvieron ausentes por causas personales, Paula Distéfano del Movimiento Vecinal, Soledad Cadenas de Juntos por el Cambio y Julio Federico del Bloque de Todos.

En primer término se aprobaron los expedientes de las comisiones internas: en el caso del despacho de Hacienda, se dio curso a la cesión de un lote de terreno en Claromecó para que la Iglesia Pentecostal Argentina construya un templo, dejándose constancia que el plazo es por 25 años y que en los primeros 5 debe estar la obra en un 80 por ciento cumplida. De no ser así, el predio vuelve al Municipio sin posibilidad alguna de reclamo por posesión ni indemnización.

Seguidamente se aprobó una nueva licencia del presidente del cuerpo, Martín Garate, desde el 17 de agosto hasta el 1 de setiembre inclusive. Lo reemplazará Fernanda Menna.

En el tratamiento de los asuntos entrados, desde los bloques de la oposición “apuntaron los cañones” hacia las áreas de Cultura y Turismo.

Desde Juntos se pidió que la dirección de Cultura informe e ingrese ese informe a la Comisiòn respectiva para su tratamiento las actividades realizadas y las que se realizaràn durante lo que resta del año en curso, ya que según lo expresó el concejal Ruiz, “es momento de revertir y conocer cuestiones que no se conocen sabiendo que hay una gestión que va a finalizar luego de 20 años, sea quien sea que acceda al cargo de intendente”. El tema tuvo continuidad luego cuando desde Todos la concejala Salerno pidió que se valore a los artesanos locales cobrándoles un canon diferenciado del resto de quienes participen de una nueva edición de la Feria Nacional de Artesanos. “Creo que tenemos un problema grande en la Cultura” dijo la edil peronista quien informó además que habrá una reunión de autoconvocados en la Plaza San Martín para analizar lo que sucede en la mencionada área municipal en invitó a respaldar la misma con la presencia de los concejales en el lugar.

Reiterados reclamos esgrimió el bloque de Juntos, como la entrega de leña a familias por parte del municipio, el mantenimiento de calles, enquinchados y costanera en Balneario Orense y el reemplazo de luminarias en San Francisco de Bellocq. También se pidió que se incluya a las localidades en el programa Municipios a la Obra, lo que valió una aclaración por parte de la concejala Callegari quien dijo que “la Provincia financia las obras que el municipio solicita”.

“Creo que no tenemos un plan de turismo”, dijo la concejala Paola Salerno cuando se refirió a la situación de paradores turísticos en Reta , y afirmó que “vence una prórroga otorgada y no se sabe que va a ocurrir, en el informe que envió turismo a la comisión de turismo se habla que el edificio no es seguro para las personas, y ocurre luego que, una vez empezada la temporada se dice que la oposición le pone palos en la rueda al oficialismo, pero hay una falta de planificación, un desorden en estos temas, porque cómo puede ser que estamos sabiendo en agosto que hay un vencimiento y no hay un plan de acción respecto a eso, “creo que no tenemos un plan de turismo””, reiteró.

Fuera del Orden del Día, se aprobó el llamado a licitación para la instalación de servicios en la zona náutica en Claromecó.

