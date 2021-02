Brindan detalles de los protocolos que se aplican en los Jardines Comunitarios Frutillitas

Karina Molina, directora de los Jardines Comunitarios Frutillitas, brindó detalles a LU 24 de cómo es el nuevo funcionamiento de sus instituciones, cuáles son los protocolos que se aplican y qué recepción han tenido los niños y las familias, en cuanto a la reapertura de los establecimientos.

“Nosotros todo el año pasado funcionamos entregando viandas, era la única manera por la cual podíamos trabajar. Desde el mes de octubre comenzamos a tener reuniones con el Dr. Guerra para pensar en un protocolo para que los niños vuelvan al jardín”, dijo.

Además, agregó que “desde el primero de febrero se puso en funcionamiento, las salas funcionan con el sistema de burbuja, no mantienen contacto con ningún otro integrante de la Institución, ni niños ni docentes”.

En lo que respecta a los recaudos y los nuevos protocolos, la Directora mencionó que ya no se utiliza el espacio del comedor sino que “ahora cada uno lo hace desde su sala”, otro cambio importante es que “los padres no pueden ingresar adentro del jardín, cada familia tiene un horario diferente de ingreso, que es de las 8 a 9 de la mañana, se les toma la fiebre, se les sanitizan y se les otorga un guardapolvos de la institución”.

“Son espacios ventilados, hemos adaptado toda la institución para lograr abrir. Volvimos con los niños que nos dejaron hace doce meses atrás, en este momento no hacemos ingresos hasta que reorganicemos este nuevo sistema de burbujas” aseguró.

Molina manifestó que “hay un montòn de cuestiones que se han modificado, con responsabilidad le hacemos entender a las familias que si no se respeta el protocolo no podemos funcionar. Por suerte los niños se adaptan mucho más rápido, es su nueva normalidad y no les molesta”

“Los niños hacen el horario completo como antes de la pandemia, no hay restricciones en ese sentido. Por ahora vamos bien, pero tiene que ver con la responsabilidad de todos y entender que esta es la manera para poder funcionar”, finalizó.

