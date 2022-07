Brindan interesantes precisiones sobre el proyecto de cementerio para Monte Hermoso

Con unos 9000 habitantes estables y una tasa de crecimiento constante que entre censo y censo va del 16 al 20%, Monte Hermoso hará frente a una demanda de sus pobladores con un proyecto muy importante: el cementerio propio. Se está gestionando su ubicación en el marco de un ecoparque de 19 hectáreas, al este del área urbana actual, de las cuales la necrópolis ocupará 5, y se lo piensa con un concepto diferente al de los cementerios tradicionales, vinculado a lo sustentable y que se relaciona también con las particularidades del suelo costero.

Daniel Pedroni, arquitecto y secretario de Planeamiento para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Monte Hermoso, dijo hoy a LU 24 que está trabajando para resolver esta demanda desde que se inició en la gestión pública, en 2019 de la mano del exintendente Alejandro Dichiara. “El puso este tema en agenda después de muchos años; y no es sencillo de resolver por varias aristas. En primer lugar hay que contar con tierras suficientes, lo que no es fácil teniendo en cuenta que en Monte Hermoso la tierra es cara por su constante crecimiento; y este es un distrito de escaso territorio, afortunadamente ‘arrinconado’ contra el mar, lo que ya disminuye en 180º las posibilidades. Ahora estamos pensando en esas 5 hectáreas que, entendemos, van a cubrir holgadamente las necesidades durante muchos años”, explicó.

Otro de los aspectos a tener en cuenta son la ubicación, porque es fundamental analizar el impacto ambiental, y el hecho de que la necrópolis no esté cerca de las zonas de recarga y explotación del acuífero. “El lugar que se determinó está fuera de esa zona, por lo que este es un punto a favor”, consideró Pedroni.

El tercer aspecto tiene que ver con la accesibilidad al lugar, y en este sentido, el arquitecto aclaró que al predio se podrá llegar “a través del camino de interconexión o de Cintura entre Monte Hermoso y Sauce Grande, que fue fundamental para llevar adelante la negociación con los dueños de la tierra. El primer paso ya lo tenemos dado, ahora tenemos que hacer los estudios particulares y comenzar a llevar adelante el proyecto específico”, explicó el funcionario.

El suelo costero y la demanda en Claromecó

Finalmente, con respecto a las características particulares del suelo costero, un aspecto a tener en cuenta para la materialización de una demanda similar en Claromecó, Pedroni advirtió que “hay que tener en cuenta que hay que desterrar el concepto del cementerio tradicional, que es el de colocar el cuerpo en un cajón que va a la tierra, se deteriora y eso puede contaminar las napas. Por eso la idea nuestra es ir a otro concepto; a la posibilidad de cremar y colocar las cenizas en pequeñas cápsulas herméticas de hormigón, o en edificios pensados para colocar los ataúdes, sin contacto con la tierra y en el marco de una idea sustentable. El punto estratégico será siempre la ubicación de la tierra”.

