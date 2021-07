Brindan precisiones sobre la intervención de Bromatología con mercadería de un supermercado incendiado

27 julio, 2021

Claudia Ramos, directora de Bromatología municipal, se refirió hoy a la clausura de un local donde los propietarios de un supermercado recientemente incendiado habían trasladado mercadería luego del siniestro. “Se recibió una denuncia y se realizó la clausura preventiva, pero las actuaciones pasan al Juzgado de Faltas, que ya recibió la información y la documentación necesaria para dictar una sentencia, y se está evaluando el caso. No significa que toda la mercadería que está en el lugar no sea apta para el consumo, pero debe resolverse a través de la justicia y luego Bromatología obrará en consecuencia. Si hay mercadería apta para el consumo, se deberá trasladar con un transporte habilitado para las sustancias alimenticias, a un local habilitado y con las condiciones higiénicas y sanitarias reglamentarias. Si el juez decide lo contrario, habrá que darle a esa mercadería el destino para inutilizarla. Estas cuestiones se resuelven con criterios técnicos pero también con sentido común, para no inutilizar mercadería que pueda ser aprovechada, pero el lugar claramente no es apto para almacenarla”, sostuvo Ramos.

Además, recordó que al día siguiente del incendio, que ocurrió el 9 de julio pasado, Bromatología concurrió al local, “para ponernos a disposición y poder inspeccionar si había mercadería que estaba en condiciones, ver dónde trasladarla y tomar una decisión conjunta. Pero el propietario nos dijo que la mercadería se había quemado totalmente. Ya hay un antecedente de que no se dijo la verdad de movida. Hay que tener en cuenta que la Municipalidad se pone a disposición del afectado para encontrar una solución: no hay decisiones apuradas. Ya hubo una ocasión anterior en la que acompañamos el traslado de mercadería que estaba apta para el consumo a otro lugar, otro supermercado habilitado, y controlamos que se mantuviera la cadena de frío”.

“El lugar donde se encontró esta mercadería no está habilitado, seguramente se ha decidido llevarla ahí de manera provisoria, pero fue inconsulto. Lo cierto es que a veces la gente reacciona mal si ve actuar a Bromatología en el momento del incendio, y cuando se interviene al día siguiente a veces lo que se hizo no fue lo adecuado y las pérdidas pueden ser mayores. En situaciones de desgracia es complejo tomar decisiones que tienen que ver con la salud y lo económico”, concluyó.

