Brindan precisiones sobre la vuelta de los comedores y la falta de auxiliares en escuelas

1 octubre, 2021 Leido: 120

La presidenta del Consejo Escolar de Tres Arroyos, María José Adobatto, se refirió hoy a la vuelta de los comedores escolares a las escuelas del distrito, a través del desayuno y merienda que sustituyen a la actual colación simple, y el almuerzo, y que superadas las instancias organizativas y administrativas se podría concretar a mediados de este mes. Y en este sentido advirtió que “es mucho el trabajo que hay que hacer, comenzando por contar con todo el personal auxiliar y de cocina para poder disponer todo y garantizar los protocolos, y asimismo definir el menú, licitar y adjudicar la compra de los insumos necesarios. Luego de eso ya se podría comenzar con el comedor, y al mismo tiempo se seguirá con la entrega de bolsones de alimentos de manera simultánea hasta que se ponga en marcha de manera completa”.

El Servicio Alimentario Escolar funciona en casi todas las escuelas locales. Las diferencia que algunas tienen cocina y otras reciben los alimentos de la cocina centralizada que está en la Escuela Nº1, o de otras como la que opera en la Técnica. “Pero estamos tratando de que se descentralice aún más, porque no es la misma la calidad del alimento elaborado en el momento. Estamos trabajando en eso, la Escuela 24 tiene una cocina prácticamente nueva y estamos haciendo lo mismo en la 3”, aseguró Adobatto.

El valor del cupo por alumno se incrementó en relación con marzo de 2020, ubicándose en 85 pesos y 39,60 pesos por prestación. Y respecto de la demanda del SAE por parte de la familia, la titular del Consejo Escolar advirtió que la entrega de bolsones durante la pandemia duplicó la matrícula que oportunamente tenían los comedores. “Por eso ahora estamos trabajando con Jefatura Distrital y los equipos de Psicología para que el comedor cubra las necesidades de todos los alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica”, indicó Adobatto.

La falta de auxiliares

Por otra parte, la consejera escolar Andrea Mastrosimone se refirió a la falta de auxiliares, que en algunos casos obliga a la suspensión de clases. “Hay casos que no se pueden cubrir por las licencias: el auxiliar las pide y hasta que no están autorizadas no se puede convocar a un suplente. Eso puede demorar unos días. Nosotros estamos orientando a las escuelas en el sentido de que cada cuatro secciones corresponde un personal auxiliar, de manera que hay algunas que suspenderán las clases en algunas secciones pero no todo el turno, porque los auxiliares podrán cubrir algunas necesidades. Y el distrito no cuenta además con personal excedente para enviar a las instituciones que lo necesitan”, explicó.

Madres y padres de alumnos de distintas escuelas fueron a requerir explicaciones al Consejo Escolar por este tema. “Les damos esta misma respuesta. La licencia es un derecho que todo agente tiene, y esta realidad se da en toda la Provincia. Mientras prosigan los protocolos que tienen que garantizar toda la parte de desinfección, se verá este inconveniente. Antes también había licencias de auxiliares pero sin protocolos estrictos las escuelas se podían organizar ante la ausencia. En cada caso depende de la cantidad de alumnos y secciones, las realidades de las instituciones son diferentes”, aseguró Mastrosimone.

Volver