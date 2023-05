Brindarán talleres de constelaciones familiares en Tres Arroyos

30 mayo, 2023

Las constelaciones familiares han sido, de un tiempo a esta parte, una de las cosas a las que acude la gente para sentirse mejor. Ante esto, Gabriela Farías, Consultora Psicológica y Facilitadora Certificada en Constelaciones Familiares y Nuevas Constelaciones y que visitará a nuestra ciudad próximamente, dialogó con LU 24 y comentó sobre varias cuestiones.

Sobre qué son las constelaciones en particular, explicó: “es una herramienta sistémica creada por Bert Hellinger y no sustituye a la terapia individual, pero sirve para aportar un campo de información sobre aquello que no fluye en nuestra vida y que no podemos resolver, ya que no está relacionado con nuestra persona sino con nuestros ancestros. Con esto, miramos de que se trata y hay un porcentaje muy alto de lo que nuestra familia no pudo resolver, nos termina perjudicando a nosotros mismos.”

Además, y acerca de cómo surgió esto anteriormente, y como trabajan en la actualidad, detalló: “trabajamos con leyes sistémicas que son órdenes universales. En su momento, Hellinger empezó a observar en los trabajos grupales que cuando uno tenía una situación que no podía resolver con respecto a la pareja o enfermedades, eso respondía a ciertas dinámicas y él fue ordenando toda esa información para luego, a partir de ellos, trabajar y dar respuesta”

Finalmente, y sobre los resultados que produce esto, subrayó: “Se han logrado resolver los problemas de la gente, muchas veces una enfermedad tiene que ver mucho con situaciones difíciles que no se pudieron gestionar en nuestros ancestros. Cuando se puede reconocer y honrar, se libera y produce un efecto en las personas. A veces se produce la sanación, pero todo tiene que ver con la disposición del individuo”

Cabe destacar, que Farías estará en Tres Arroyos este fin de semana, a partir del viernes 2 hasta el martes 6. Se harán diversos talleres y el domingo habrá uno grupal de constelaciones familiares. Para comunicarse y acceder, hay que comunicarse con Celeste Doré al (2983) 15505803

