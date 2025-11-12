Brindis o vendaval: Quilmes y Huracán, jugarán la Final del Clausura de Básquet

12 noviembre, 2025

Este martes por la noche, Quilmes (82) derrotó como local a Costa Sud (72) y se clasificó a la Final del Torneo Clausura de Básquet de Primera División “Mario Capristo”. Ahora, el equipo Cervecero jugará la final con Huracán quien ya se había metido en la instancia decisiva el lunes tras vencer a Alumni.

Las finales se jugaran al mejor de 3 partidos. Comenzando el próximo martes en cancha de Huracán y el jueves, en cancha de Quilmes. En caso de haber tercer encuentro, será en cancha neutral.

Resultado:

Quilmes 82- Costa Sud 72

Parciales: Quilmes 26- Costa Sud 16, 50-37 y 64-53.

Goleadores: Balbuena y Perticarari de Quilmes con 19 puntos y Acosta de Costa Sud con 12 puntos.

