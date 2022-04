Bromatología aclara que las castraciones deben hacerse en quirófanos veterinarios

Desde la Dirección de Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos se informa que en la reunión mantenida en el Honorable Concejo Deliberante en el día de ayer, se trataron las siguientes cuestiones:

1) El Municipio de Tres Arroyos trabaja en un programa de castraciones de mascotas desde el año 2004. Desde ese momento y hasta el año 2009 –inclusive- estuvieron a cargo de la Municipalidad. Se castró en todo el Partido de Tres Arroyos.

2) A partir del año 2010 y hasta mediados del año 2017 la Municipalidad firmó un Convenio con el Círculo Veterinario de Tres Arroyos y hasta mediados del 2017 las castraciones fueron tercerizadas en veterinarias particulares.

3) En julio del 2017 hasta la fecha, las esterilizaciones quirúrgicas se comenzaron a realizar en un quirófano habilitado a tal fin, instalado en el Centro de Zoonosis, ubicado en Aníbal Ponce al 2.900. También, al igual que en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, se utilizaron C.A.P.S. barriales, otros espacios municipales y quirófano móvil para castrar en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, mediante decreto municipal se sancionó la facultad del Estado municipal de castrar todo canino y felino que se encuentre vagabundo en la vía pública.

4) A raíz de un hecho desafortunado de agresiones al personal municipal que estaba castrando en el C.A.P.S. de Villa Italia, en el que también deterioraron el vehículo municipal, fue de público conocimiento que se estaba castrando en un Centro de Salud. Esto originó una publicación emitida por el Colegio Veterinario de la Provincia de Buenos Aires, que se registra en la página del diario “La Voz del Pueblo”, de fecha 16/05/19, bajo el título “Castraciones ilegales: riesgo para la salud pública y maltrato animal”. Podrá leerse textualmente: “Aunque sea poco creíble, en distintos puntos de la provincia, algunas organizaciones promueven esterilizaciones masivas en espacios no habilitados para tal fin, como lo son escuelas, centros de jubilados, sociedades de fomento, entre otros, exponiendo a la sociedad a un incomprensible riesgo sanitario”. Más adelante el Colegio Veterinario en la misma nota, expresó: “Por este y otros motivos, la ley 13.879 estableció que las castraciones quirúrgicas masivas deben desarrollarse en centros de zoonosis yo antirrábicos municipales y provinciales. Además, el artículo 1 de la ley 10.526 dispone que ‘todo establecimiento donde se ejerce la medicina veterinaria, deberá hallarse previamente habilitado’”.

5) Desde la Municipalidad se realizó una revisión del tema y, en acuerdo a lo exigido por el Colegio Veterinario se decidió ajustarse a las normativas vigentes y cesar las castraciones en lugares no habilitados. En definitiva, no se castraba mayor número de animales porque muchos de los turnos fallaban y contra la voluntad de sus propietarios no es posible retirar mascotas de adentro de los domicilios.

6) Desde el año 2004 y hasta fines de febrero de 2022 se han castrado un total de 21.534 (veintiún mil quinientas treinta y cuatro) mascotas.

Teniendo en cuenta que castrando 1000 hembras en 7 años se evita el nacimiento de 432.000, estimativamente, según esa estadística en el Partido de Tres Arroyos se ha evitado el nacimiento de 116.972.000 cachorros.

7) Siendo una preocupación mejorar el servicio, existe el proyecto de construcción de nuevas instalaciones en el Centro de Zoonosis, que permitirían incorporar nuevos profesionales.

Asimismo, se ha solicitado una audiencia con el Dr. Juan Enrique Romero, Coordinador Nacional del Programa Protenencia, a efecto de informar sobre las acciones que se están llevando a cabo en Tres Arroyos y evaluar cómo mejorar el servicio en base a su experiencia a nivel nacional, como así también se solicitó la posibilidad de provisión de un móvil quirúrgico.

8) En la actualidad se castra en Tres Arroyos, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Las personas que viven en las localidades pueden acercar sus mascotas, sin turno previo, con el único requisito de presentarlas en ayunas. En Claromecó el servicio está tercerizado con total éxito durante todo el año. Los vecinos de San Francisco de Bellocq también, mediante turnos, pueden castrar en Claromecó.

9) Se informa que recientemente personal del Centro de Zoonosis de la Municipalidad vacunó contra la rabia al total de canes alojados en el Refugio Canino, contabilizándose ciento noventa animales, lo cual quedó registrado para la rendición de utilización de vacunas ante Región Sanitaria I.

10) Asimismo, se destaca que en todo este proceso se ha trabajado junto a entidades proteccionista y vecinos interesados en el cuidado de las mascotas, lo cual se seguirá haciendo tratando de lograr una mejora continua para resolver las problemáticas planteadas.

11) Por solicitud de turnos, comunicarse al teléfono 15413403. En el horario de 7 a 14 horas. Fuera de ese horario puede dejar su WhatsApp y será respondido a la brevedad.

