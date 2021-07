Bromatología clausuró el depósito del supermercado incendiado

24 julio, 2021 Leido: 777

La Dirección de Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos, informó que en la tarde de hoy, a través del teléfono de Emergencias Municipales, recibieron un alerta de movimientos extraños con alimentos en un depósito no habilitado, en calle Sarmiento entre el 600 y 700.



El personal de Bromatología se hizo presente en el local, y pudo verificar una gran cantidad de alimentos, depositados en el suelo que infringían las normativas de higiene y conservación. Asimismo, destacaron que los productos, en su mayoría, se mostraban con secuelas visibles por haber estado expuestas a cercanía al fuego. Además, confirmaron que varios empleados estaban intentando limpiar y acondicionar la mercadería.

La Dirección, en consecuencia de las faltas realizadas, convocó al propietario de dicha mercadería, quien es dueño del supermercado recientemente incendiado. De esta forma, procedieron a la clausura del local con toda la mercadería en el interior, y dieron intervención al Juzgado Municipal de Faltas. En el lugar, actuó el personal de la Dirección de Bromatología y Zoonosis con apoyo del Encargado del Centro de Disposición Final de Residuos y personal policial.

Desde el organismo Municipal, manifestaron que cuando se produjo el incendio del establecimiento, el pasado 9 de julio, la Directora de Bromatología y Zoonosis acompañada por el Responsable del Centro de Disposición Final de Residuos fueron personalmente al sitio a consultar por los alimentos que se encontraban almacenados al momento del siniestro.

En dicho momento, el comerciante aseguró que nada se había podido recuperar y que los restos quemados, habían sido retirados inmediatamente en una camioneta particular, no pudiendo precisar el destino.

Volver