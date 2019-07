Bromatología decomisó cosméticos por infracción a reglamentaciones vigentes

La dirección de Bromatología de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que decomisaron cosméticos del comercio ubicado en Avenida San Martín 283, por infracción a las reglamentaciones vigentes, los cuales no poseían documentación inherente a su importación y en sus rótulos no brindaban información en español, ya sea de la denominación del producto, como de su fecha de vencimiento, instrucciones de uso, componentes, etc.



Se solicita a los señores comerciantes que, en caso de tener a la venta cosméticos importados, los mismos cumplan con las reglamentaciones enunciadas en el presente comunicado, ya que -caso contrario- se procederá al decomiso y se labrará el Acta de Constatación correspondiente.

“Todo producto cosmético de origen extranjero debe estar registrado ante la Autoridad Sanitaria nacional y ser importado por una empresa habilitada ante ANMAT mediante un trámite de autorización de importación. El rótulo debe contener información que refiera al Nº de legajo del importador. Además debe contener lote, fecha de vencimiento y la información en idioma español ya sea directamente en el envase o mediante una etiqueta adherida”, citan desde la dependencia municipal.

“Lo enunciado se encuentra reglam

entado en la Resolución 155/98 del Ministerio de Salud y Acción Social y en la Disposición Nº 374/2066 emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”, se expresa.