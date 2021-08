Bromatología: el dueño del dogo fue localizado y el animal será trasladado a un establecimiento rural

14 agosto, 2021

La Dirección de Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos, informó que luego de tomar conocimiento a través de los medios periodísticos de la mordedura de un perro dogo en la vía pública, está tarde actuaron de oficio e identificaron al animal y a su dueño.



La Directora, en compañía de personal de la Secretaría de Seguridad, localizó la vivienda ubicada en la calle Chaco entre el 500 y el 600, en donde se encuentra el perro raza Dogo. Desde el organismo aclaran que el animal no estaba en la vía pública, sino en el interior de la casa. Asimismo, aseguraron que el propietario fue notificado de que el animal no puede estar suelto en la vía pública y, además, fue interiorizado del protocolo de control antirrábico que rige por diez días, a partir de la mordedura.

El can en dicho lapso será controlado por veterinarios municipales en el domicilio, dentro del Programa de Profilaxis Antirrábica. Transcurrido ese período, manifestaron que deberá ser chipeado para su identificación y su dueño lo trasladará a un establecimiento rural por decisión propia. El propietario del perro se mostró dispuesto a dar cumplimiento a todas las recomendaciones recibidas.



