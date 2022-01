Bromatología informa que las fruterías y verdulerías sólo deben vender lo que tienen permitido en su habilitación

13 enero, 2022 Leido: 668

La Dirección de Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que las fruterías y verdulerías deben limitarse a vender los alimentos para los cuales se extendió la habilitación: Frutas y verduras. El fraccionamiento de especias, condimentos, frutos secos, etc es exclusivo de las dietéticas habilitadas a tal fin, con las normas de higiene propias de ese rubro. La elaboración de ensaladas preparadas, ensaladas de fruta y similares tampoco puede realizarse en verdulerías, ya que requieren un lugar y utensilios específicos para ese fin. Con respecto a la exhibición de frutas y verduras, a cajón abierto en las veredas, ésto no está permitido y la mayoría de las verdulerías han sido notificadas de los riesgos a los cuáles exponen a la mercadería.

Al respecto, la directora de Bromatología municipal, Claudia Ramos dijo “es bastante habitual, a pesar que se hizo una tarea educativa, ver que se fraccionan especias, condimentos, en un lugar donde no se reúnen las condiciones higiénicas que corresponden. Invitamos a fruteros y verduleros a que consulten a los capacitadores de manipulación de alimentos, lo que se necesita para fraccionar estos artículos y de que manera se tiene que llevar a cabo la tarea”.

Entre otras situaciones, los transeúntes suelen alertar a Bromatología cuando observan perros orinando contra los cajones con verduras. Se reciben frecuentes denuncias de consumidores a pesar de que en el Curso de Manipulador de Alimentos se enseña a cada operario alimenticio cuáles son las normas vigentes., Se solicita acatar las mismas, evitando así decomisos y sanciones. Desde la Dirección de Bromatología extendemos una invitación cordial a realizar el curso presencial para manipuladores de alimentos, que se dicta en el CRESTA por capacitadores de la Dirección mencionada. Toda duda podrá ser aclarada, cada inquietud será analizada en forma personalizada. La intención del curso es prevenir enfermedades alimentarias y la mejor herramienta es la capacitación responsable.

Por otra parte la funcionaria mencionó también que “es fundamental que los comercios respeten la cadena de frío, y los consumidores tomen el hábito de dejar para lo último sus compras de los alimentos que requieran refrigeración. Con respecto a las conservas caseras, todo lo que no tiene un proceso de industrialización tiene un riesgo de botulismo, el decomiso que se hizo días pasados no tenía ninguna seguridad reglamentaria, hay que comprar alimentos que tengan rótulos, ya que nos dan seguridad de lo que estamos consumiendo”.

