Bromatología recuerda la importancia de los análisis por triquinosis en las carneadas de cerdos

6 julio, 2021

La directora de Bromatología y Zoonosis, Claudia Ramos, en dialogo con LU24 informó las recomendaciones dadas por parte de las autoridades sanitarias en lo que respecta a las carneadas, principalmente en la época invernal, y enfocadas a detectar positivos de triquinosis. Además se refirió a los controles en supermercados y comercios locales, y también sobre la campaña de vacunación antirrábica.

En lo que respecta a las carneadas, indicó que “les recomendamos lo mismo que todos los años, que eviten riesgos innecesarios y que analicen todos los cerdos que faenen, porque no hay una muestra representativa” y ejemplificó la necesidad de analizar a cada uno de los cerdos que se faenen ya que “si se carnean 5 cerdos, las muestras correspondientes a los 5 es lo que tiene que llegar al laboratorio, no porque uno de negativo de triquina significa que están todos libres de esa enfermedad”. Por otra parte, las recomendaciones también se dirigen a los consumidores, principalmente de chacinados y sostuvo que “también le pedimos a las personas que consuman chacinados seguros, que cuando compren sea productos con rótulos y especialmente que compren en lugares habilitados”.

Asimismo, manifestó que son consejos que se informan año a año, pero advirtió que es un problema “que el producto haya sido elaborado con cerdos que no han sido analizados, ya que la triquinosis es una enfermedad endémica en Tres Arroyos, no está erradicada, aunque no se han detectado casos en humanos, siguen apareciendo positivos en cerdos”.

La Dirección de Bromatología, además, continúa trabajando intensamente en el control de comercios y aseguró que “inspeccionar se inspecciona a todos, y son noticia los que no tienen en orden la mercadería”, refiriéndose a que “parece que se estigmatiza a algunos comercios, pero la realidad es que somos justos, a todos les pedimos que cumplan con todas las reglamentaciones”. Entre las reglamentaciones vigentes, detalló que se enfocan “que tengan contratadas empresas de control de plagas, el curso de manipulación de alimentos en los empleados” entre otras cuestiones.

Vacunación Antirrábica en la ciudad y localidades

Por su parte, Ramos mencionó también la Campaña de Vacunación antirrábica en canes y felinos, que no sólo ha tenido una importante convocatoria dentro de la ciudad, sino también se ha comenzado con jornadas en las localidades, y sostuvo que “está siendo un éxito total, este año con la novedad de haber invitado a las veterinarias particulares a sumarse a esta campaña” y en ese sentido, comentó que “normalmente se vacuna en puestos rotativos por la ciudad en la primavera, pero este año nos quisimos anticipar por el caso de rabia en humano sucedido en Coronel Suarez” por lo que resaltó que “hubo días que en algunas veterinarias se vacunaron cerca de 200 animales”. Es por ello, que indicó que “estamos agradecidos por el trabajo ad honorem por parte de los veterinarios, porque se les facilita las vacunas, pero estamos agradecidos por la predisposición”.

Para finalizar, anunció que durante del día de hoy se estará vacunando de 14 a 16 horas en Almafuerte y San Martín ya que “no había ninguna veterinaria que lo estuviera haciendo, hoy a la tarde vamos a estar, en un puesto en la vía publica vacunando para ese sector de la ciudad” y aseguró que “durante todo el año cualquier persona que quiera vacunar puede ir al centro de Zoonosis”.

