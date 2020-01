Bromatología retira los perros del centro y los traslada al Refugio Canino

Debido a las quejas de vecinos por la presencia de perros en las calles de la ciudad, especialmente en el centro, el municipio tomó la determinación de capturarlos y llevarlos al Refugio Canino, así lo indicó a LU 24 la Directora de Bromatología, Claudia Ramos.



“La política que hemos implementado es tratar de retirar los perros que estaban pululando por el centro, llevándolo al refugio canino en el Centro de Zoonosis, que es un predio municipal donde también actúa la ONG PACMA. La decisión de levantar los perros del centro es del municipio, pero lo que ocurre a partir de ese momento también es monitoreado por la ONG que es la que defiende los derechos de los perros”, explicó Ramos.

Asimismo contó que se escucharon todas las voces y hubo mucha gente que tuvo accidentes en el centro, mamás con changuitos que han manifestado que perros han lamido la cara de los bebes, adultos mayores que dicen que ya no pueden salir a mirar vidrieras y que el jueves de la semana pasada dos perros de gran porte que deambulaban en la Plaza San Martin empezaron una pelea con un gato y lo mataron, “literalmente le quebraron la columna”, dijo. “Esto puede suceder de la misma forma con una criatura que está empezando a caminar”, agregó.

Ramos también comentó que “muchos dueños de comercios llaman a Bromatología para que saquen a los perros que están en la puerta de su comercio porque está perdiendo ventas porque los clientes no entran, o los colegios del centro también nos llaman que hay dificultad para que los alumnos ingresen y entonces como la Municipalidad es un ente público, pero también es una empresa que maneja dinero, que tiene que racionalizar los gastos, tampoco podemos estar moviendo vehículos u horas hombres para estar corriendo de un lado a otro los perros que están en el centro”.

“Todo perro que se retira del centro, en el caso de hoy, fueron entregados en un hogar de tránsito, después van a ser dados en adopción, los de Plaza San Martin se identificó quién era la dueña que se había mudado a otra ciudad y estamos tratando que de acuerdo a la tenencia responsable ella se haga cargo de los animales, porque no es correcto que la gente tenga a sus mascotas en las calles”, añadió.

Sobre la disconformidad de la gente con este tipo de metodología que realiza el municipio manifestó: “Tenemos que hacer una revisión de nuestras conductas. Si nosotros queremos darle lugar a la mascota dentro de nuestro hogar, porque es un integrante más de la familia y eso no se discute, como integrante de la familia no lo podemos tener en la calle y a la buena de Dios, tenemos que darle un lugar responsable, salir con correa de detención, con bozal como marca la ley. Es un tema que el que por ahí no recibe las quejas, no dimensiona la magnitud”.

“Es simplemente tratar de ordenar, escuchar a todos y si en algo la gente se tiene que quedar tranquila es que los derechos de los perros están asegurados, porque están todas las miradas observando lo que hace Bromatología con los perros de la calle”, cerró la Directora de Bromatología.

