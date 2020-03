Bronzieri: “no se han hecho hisopados porque no hay pacientes que cumplan los criterios de sospechosos”

“El rol de los médicos es llevar tranquilidad y cuidado, pero no siempre surte efecto”, aseguró el doctor Alejandro Bronzieri, tras la circulación de audios que hacían referencia a supuestos casos de coronavirus en Tres Arroyos. Y advirtió, en este sentido, que hoy “no tenemos ningún caso confirmado y ni siquiera hemos realizado hisopados. Porque para poder realizarlos el Ministerio de Salud nos da una definición de caso sospechoso que debe cumplir estos criterios: fiebre asociada a un síntoma respiratorio, que puede ser tos, dificultad respiratoria o dolor de garganta y oídos, asociados además a haber estado en contacto con otro paciente con coronavirus o que en los 14 días previos haya estado en los países en riesgo. Si no se cumplen estos criterios no vamos a hisopar a ningún paciente. Esto es dinámico, pero los médicos debemos seguir un orden y no generar un caos que luego disminuya la capacidad de respuesta a quienes lo requieran”.

Al mismo tiempo, consideró Bronzieri que la circulación de información falsa en redes sociales y medios digitales alienta a la población a hacer consultas que pueden llegar a sobrecargar el sistema de salud. “Lo indicado es cuidarse y ser cauteloso, no difundir cosas sin asidero”, apuntó.

Respecto de quienes optaron en estos días por viajar a la costa, Bronzieri advirtió que “basta ver lo que sucedió en Italia, en España; hay que tomar conciencia y protegerse uno mismo y a nuestros grandes; este virus nos expondrá como sociedad para ver si somos realmente solidarios. Es una responsabilidad social cuidarse, acatar las medidas y actuar en función del rol que cada uno tiene en la sociedad. La cuarentena cuesta, es la primera vez que nos sucede algo así en el planeta, pero es importante cumplirla no sólo por uno mismo sino por la sociedad completa”.

