Bronzieri: “Si aumentara el número de casos, es difícil estimar si los respiradores alcanzarán o no. Es importante no relajarnos”

Según indicó el Dr. Alejandro Bronzieri, quien se encuentra desempeñándose como especialista en la Sala Covid-19 del Centro Municipal de Salud, la situación en nuestro distrito es mejor a la que se esperaba tiempo atrás, aunque advirtió y solicitó no relajar, ni dejar de cumplir con las medidas de cuidado e higiene. Estimó que si aumentara el número de casos, es difícil estimar si los respiradores alcanzarán o no si el número de infectados es importante.

“El trabajo en la sala Covid- 19 por ahora venimos trabajando bien. Tenemos mejor panorama de los que creíamos que iba a suceder. Trabajando con caos sospechosos, que ingresan de a dos o tres pacientes por día. Hoy, hay un criterio que fue cambiando en cuanto a la definición del caso. Cualquier paciente que esté cursando una neumonía corroborada por radiografía y clínica, tiene indicación de ingresar a nuestra sala y probablemente pacientes que cursen neumonías de otros orígenes, hasta tanto no se tenga el resultado de los análisis que sean negativo, deben estar en nuestra sala covid”, detalló.

Consideró que el número de testeos “ha sido significativo y todos han dado negativos. Se han mejorado mucho los tiempos de entrega de los resultados de las muestras. Afortunadamente, el número de consultas generales son mucho más bajas. Veremos, los resultados de la flexibilización, que lo notaremos en 15 días, pero de patologías respiratorias en comparación a años anteriores, es mucho más baja por la cuarentena claramente”.

Bronzieri, alertó que “lamentablemente uno cuando pareciera que no tenemos positivos, cree que lo vemos como algo lejos de suceder y en realidad, con tener uno la tasa es alta. Después empiezan a aparecer los riesgos de pacientes infectados, y es lo que sucede en Capital Federal”.

Aclaró además que “no todas las neumonías se internan, la mayoría son personas mayores, pero nos hemos cruzado también con personas internadas con menos de 30, que han ingresado a nuestra sala”.

Destacó el profesional que “la mayoría de los médicos están utilizando la telemedicina, y tratamos que la asistencia sea en el domicilio y lo menos que se pueda. La intención es reservar para patologías respiratorias complejas el hospital. Por eso, es importante que se comuniquen con su médico. Lo mismo, si hay sospechas de coronavirus. Primero llamar, no ir directamente”.

Advirtió, en este sentido que “si empezáramos a tener casos, deberemos hacer testeos en poblaciones vulnerables”, dijo.

En relación a la disponibilidad de respiradores artificiales mencionó que en este momento “la tasa de ocupación de respiradores ha bajado y el número es aceptable. Si aumentara el número de casos, es difícil estimar si los respiradores alcanzarán o no, si el número de infectados es importante. Toda la realidad, puede desarmarse si el número crece mucho. Por eso es importante cuidarnos y no relajarnos. Ser responsable a la hora de salir, pero no relajar las conductas de cuidado”.

Explicó además que hasta el momento “estamos cubiertos en cantidad de insumos, pero si la situación cambia, veremos que sucede”.

Reiteró también que “el número telefónico para comunicarse en caso de síntomas compatibles con covid 19 es el 146, deberán responder una serie de preguntas y lo guiarán si debe acercarse o no, a los consultorio respiratorios del hospital”.

