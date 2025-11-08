Brucan Combustibles S.A., con nueva dirección en Benito Juárez

La firma Brucan Combustibles S.A., distribuidora oficial de Shell Agro, continúa apostando a Benito Juárez y al productor rural.

Con más de cinco años de presencia en la localidad, la empresa ahora cuenta con domicilio propio sobre la Ruta 86 y Santiago del Estero, a pocos metros de las vías del ferrocarril. En el nuevo predio ya funcionan las oficinas, con la proyección de ampliarse a futuro con una estación de servicio.

Los socios Gastón Cannestracci y Sebastián Bruzzese compartieron detalles sobre su grupo de trabajo, los motivos del traslado desde Agro 2005, y los proyectos que tienen por delante.

Destacaron especialmente el objetivo de mejorar la logística para el productor, brindando la posibilidad de cargar combustible en distintos puntos de la región sin necesidad de regresar a la sucursal de Benito Juárez.

La empresa forma parte de un grupo de 20 estaciones de servicio distribuidas en todo el sudeste bonaerense.

