Bruno Benítez habló de su triunfo en el Rural Bike de Orense

8 febrero, 2022 Leido: 41

El ciclista local Bruno Benítez ganó la 2ª fecha del Rural Bike en Orense dialogó con LU 24 y dijo que “venimos muy bien, muy contentos, alternando con el nutricionista, se van dando los resultados. Entreno con Martín Bayúgar de Tres Arroyos y me mantengo con él”.



“Era voy o no voy, pero el objetivo era correr así que lo hicimos y salió todo bien. Largamos a las 14 reprogramada, sin lluvia, la primera vuelta fue sin agua después llovió y empezó el barro”, informó y agregó que “hicimos diferencia con el pibe de Laprida y había que mantenerla, fue parecido a Reta, salimos fuerte y mantuvimos la distancia sin romper la bicicleta”.

“Lo hicimos las dos primeras vueltas y la 3ª, 4ª y 5ª se hizo más liviano, sobretodo la subida del médano 40. Cuidando las vueltas fue parejo”, añadió.

“Pese al clima había muy buen nivel, menos corredores por el tiempo, estoy contento conmigo mismo, superándome y con mi familia contenta que me apoya siempre. Fueron 45 km y vi que lo había hecho en 1 hora, hasta yo mismo me sorprendí”, confirmóo.

“La idea este año es correr la Liga del Sur, y por supuesto en Río Pinto y al rally de Tandil, veremos cómo llegamos, lo único que pedimos es que toque buen clima en la carrera de Claromecó” concluyó.

