Bruno Botas y Eve Bulacio, eligieron Tres Arroyos para ejercer y vivir

2 octubre, 2021 Leido: 1769

Todos los 3 de octubre se conmemora el Día del Odontólogo. La pandemia influyó en las decisiones de muchos argentinos, los profesionales de la salud no fueron la excepción y, en ese marco, una pareja de odontólogos decidió cambiar la vorágine de una gran ciudad por la tranquilidad que ofrece el interior.



El caso de Bruno Botas y Eve Bulacio, nos convoca en su día a conocer un poco más de su historia. Ellos se radicaron hace unos meses en nuestra ciudad y tienen su consultorio en instalaciones de Policoop. “El 9 de febrero abrimos y estamos muy contentos porque tuvimos buena respuesta de la gente de Tres Arroyos y también de Oriente y la zona, a quienes les agradecemos por atenderse con nosotros”, dijo Botas, quien es oriundo de la localidad dorreguense. Eve es marplatense y ambos cursaron la carrera en la Universidad Nacional de La Plata. Tras recibirse trabajaron durante diez años en una clínica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Después vino la pandemia y fue el click como para decir qué hacemos porque si bien atendíamos a muchos pacientes es un mundo totalmente diferente a Tres Arroyos. Tuvimos que ver de qué manera nos reinventábamos y nos venimos para este lado, más que nada para acercarnos a las familias. Los equipos ya los teníamos comprados y solamente teníamos que instalarlos”.

“Nosotros vivíamos en La Plata pero viajábamos todos los días a Buenos Aires. Salíamos a las 7:30 para abrir el consultorio a las 9 y cerrábamos a las 18 o 18:30 y llegábamos a las 20:30”, recordó.

“La pandemia nos obligó a cerrar, solamente se podían atender urgencias e íbamos esporádicamente al consultorio. Ahí es como que uno baja un cambio y se da cuenta dónde está, y si realmente vale la pena hacer todo ese esfuerzo y dejar de lado a la familia y a la gente conocida que tenemos acá. Ahí decimos venir y el cambio valió la pena”, aseguró.

“Acá la vida es otra cosa. Podemos hacer un horario comercial clásico, tomarnos nuestros tiempos y no dejar pacientes sin atender”, resaltó.

Por su parte, Eve Bulacio expresó que “nos decidimos a tener otro tipo de vida y la verdad es que la gente de Policoop nos dio una mano con la habilitación del consultorio y para que los pacientes se acerquen. Estamos reagradecidos”.

“Es difícil irse a vivir a un lugar totalmente desconocido cuando uno está acostumbrado a las grandes ciudades. El cambio es abrupto y se nota, pero era lo que estábamos buscando, un poco más de tranquilidad y, sobre todo, bienestar. Estoy súper contenta, no me imaginé que en tan poco tiempo íbamos a lograr tantas cosas”, valoró.

El Día del Odontólogo se estableció porque el 3 de octubre de 1917, en Chile, se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), donde un conjunto de dentistas debatió aspectos importantes de la especialidad.

Pero fue recién en 1925 cuando el delegado argentino, Raúl Loustalán propuso la fecha para conmemorar a la odontología en Latinoamérica.

Volver