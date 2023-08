Bruno Chiquette: “Los chicos van a tener un lugar seguro esta primavera y los padres están contentos”

16 agosto, 2023

El propietario de BCDJ Producciones Integrales, Bruno Chiquette, afirmó por LU 24 que en Claromecó “los chicos van a tener un lugar seguro esta primavera y los padres están contentos”.

Junto al parador Samoa llevará adelante una interesante propuesta desde el miércoles 20 al sábado 23 de septiembre. Habrá cuatro predancing, de 18 a 22, y otras tantas noches de fiestas temáticas.

En un sector habilitado de 2000 metros cuadrados en la playa se montará una carpa de 60 x 14. “Hace muchos años que no se hace este evento que era tradicional para que los chicos vayan a Claromecó y tengan una alternativa de fiesta”, expresó.

Asimismo, destacó que “los padres también acompañan mucho la propuesta porque los chicos estarán en un lugar seguro, a resguardo, no como en los médanos. Están muy contentos, fue impresionante la cantidad de llamadas y consultas”.

Informó que habrá DJ´s de Tres Arroyos, Capital Federal y Bahía Blanca.

“Hay que explicarles a los chicos qué es pagar el acceso a un lugar, algo a lo que no están acostumbrados, con toda la estructura que se les brindará: ambulancias con médico a bordo, Policía, Bomberos, Guardavidas. Toda esa inversión en seguridad tiene un costo que es trasladado al cliente”, indicó.

El tradicional bono, consistente en una pulsera, tiene un costo que oscila entre los 10 y 11 mil pesos. “Dentro del lugar no venderemos bebidas alcohólicas porque vamos a trabajar con chicos del Secundario y el sábado tendremos un sector exclusivo para mayores de 18 años”, finalizó.

