Bruno Chiquette: Más de mil chicos se divierten seguros en Vivra Spring

19 septiembre, 2025 0

El empresario Bruno Chiquette, encargado de la propuesta privada Vivra Spring, estuvo dialogando con LU24 y adelantó que “más de mil chicos se estan divirtiendo en un entorno cuidado, con protocolos claros y equipos profesionales trabajando en cada detalle”. La experiencia, producida por BCDJ Producciones, mantiene su formato característico con predancing al atardecer sin expendido de bebidas alcohólicas y noche principal, en una locación icónica de Claromecó especialmente acondicionada para la ocasión.

“La tranquilidad de las familias es central: trabajamos con accesos controlados, pulseras de identificación, verificación de DNI, puntos de hidratación, asistencia médica y coordinación operativa permanente. Queremos que los padres sepan que sus hijos están contenidos y acompañados por un staff capacitado”, señaló Chiquette en diálogo con este medio.

Además, el organizador destacó que cada jornada tiene temáticas diferentes y activaciones sorpresivas para los estudiantes que concluyen el secundario: “La idea es que sea una semana única; no se explica, se vive. Estamos muy presentes en redes y canales oficiales para informar cada novedad y despejar consultas”.

Finalmente, Chiquette recordó que se venderán entradas en puerta tanto en el predancing o noche, e invitó a la comunidad a seguir las cuentas de Vivra Spring para conocer actualizaciones y recomendaciones para lo que queda de la semana. “Nuestro compromiso es claro: diversión y cuidado, todo en un mismo lugar”, cerró.

