Bruno Chiquette nuevo presidente de la Cámara Económica. Aval del Municipio para la tarea conjunta

1 junio, 2026 0

En el transcurso de una reunión de la Comisión Directiva de la Cámara Económica llevada a cabo anoche, se acordó que la lista que responde a la conducción del organismo empresario, única presentada para el próximo período, tiene en la cabeza como nuevo presidente al joven empresario Bruno Chiquette. La vicepresidencia quedará a cargo de Augusto De Benedetto.

Esta nueva conducción tiene un “visado” del Gobierno Municipal para llevar adelante acciones conjuntas y evitar roces como ocurriera en otras administraciones. El tema había trascendido últimamente y adelantado horas atrás por LU24.

De esta manera se pone fin a una etapa bien conducida por la empresaria periodística Ramona Maciel a quien le tocó llevar adelante la celebración nada mas y nada menos que el centenario de la entidad.

En un marco de total adhesión y coherencia de grupo, tras la próxima Asamblea se dará inicio a un nuevo período institucional.

Volver