Bruno Chiquette: “Vivra Spring no se explica, se vive, y hay futuro”

24 septiembre, 2025 32

El empresario Bruno Chiquette conversó con LU24 por el cierre de la 3ª edición de Vivra Spring, propuesta privada producida por BCDJ producciones, para festejar la Primavera en Claromecó.

Chiquette dejó un mensaje de agradecimiento y proyección, al sostener:

“Es admirable lo bien que se portaron los chicos. Es muy gratificante que nos elijan para vivir su primavera. En estos días recibimos una enorme cantidad de mensajes (de chicos y también de padres) destacando que se divirtieron en un lugar cuidado, con mucha gente y buena energía”.

Chiquette subrayó que la esencia de Vivra es combinar celebración y organización: “Nuestro objetivo es que disfruten con responsabilidad, en un entorno contenido y con equipos profesionales trabajando detrás de cada detalle”. La edición #3 mantuvo el esquema de predancing al atardecer y propuesta nocturna, con temáticas renovadas, segmentos creativos y una producción que, según remarcó, “se siente distinta cada año, aunque el formato sea el que los jóvenes aman”.

El impacto social de Vivra Spring también formó parte del balance. “Para nosotros, como productora, esta propuesta le da trabajo a un montón de personas: montajistas, sonidistas, técnicos de luces, seguridad, comunicación, diseño, producción, logística y servicios. Decenas de familias dependen de que cada edición salga de la mejor manera, y eso implica planificar, invertir y coordinar con tiempo”, explicó. Desde la organización remarcaron que el dispositivo operativo incluyó accesos controlados, verificación de DNI, pulseras de identificación, puestos de hidratación y asistencia médica, además del trabajo sostenido del staff en terreno.

La respuesta del público fue “contundente y emotiva”. “Muchos chicos que ya volvieron a Tres Arroyos nos escribieron diciendo que extrañan la semana que pasó; agradecieron lo bien que la vivieron y nos hicieron saber que quieren que en verano volvamos a hacer algo. Los escuchamos y vamos a trabajar para que lo que viene esté a la altura”, sostuvo Chiquette, dejando abierta la puerta a nuevas acciones en verano.

En ese sentido, el empresario destacó el rol de las familias y la comunidad: “Agradecemos la confianza. Sabemos lo que significa esta etapa en la vida de los pibes: cerrar el secundario, viajar con los amigos, crear recuerdos. Vivra existe para ordenar esa energía juvenil y transformarla en una experiencia que tenga sentido, que se recuerde por lo bueno”.

Finalmente, Chiquette puso el foco en el equipo que lo acompaña: “Nada de esto sería posible sin un staff comprometido que deja todo antes, durante y después de cada jornada. A todos ellos, gracias. Y a los chicos que eligieron Vivra, gracias por la forma en que vivieron esta edición: con alegría, respeto y ganas de volver”.

Con el telón bajando sobre la 3ª edición, la organización ya analiza próximos pasos. “Vivra Spring no se explica, se vive. Y con lo que vimos estos días, sabemos que hay futuro”, concluyó.

